KOŠARKAŠKA JAVNOST BESNA ZBOG OTKAZA DŽIKIĆU: Kari Pešić POLUDEO na konferenciji, Ratko Varda poslao BRUTALNU poruku! (VIDEO)

E ovako priča čovek koji se razume u košarku čovek koji je ceo život u košarci. A oni koji nikad loptu u ruke nisu uzeli e oni razmišljaju na drugi način i misle da je sve u novcu i da sve znaju. E pa draga moja gospodo baš zato što nikad niste igrali ovu “igru” niti bili posvećeni ovoj “igri” jer je za sve vas to samo biznis jer da znate bilo šta o ovoj “igri” znali bi da je Evroliga jako takmičenje i da je svaki trener kao i svaki igrač tu jer su zaslužili da budu tu. Zapamtite još jednu činjenicu da ste zahvaljujući istom tom Džiletu među najboljih 16 ekipa u Evropi. Možda je to malo, moguće da zaista jeste malo? Prvo treba skočiti pa reći hop a ne da se preskaču svi stepenici jer biti među najboljih 16 ekipa nije dovoljno. Moguće da ja ipak samo lupam gluposti. Džile svaka čast i bravo majstore! Ti si trenerčina! Voli te brat

A post shared by Ratko Varda (@vardaratko21) on Dec 29, 2018 at 1:12pm PST