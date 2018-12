NEDOVIĆ O ŠANSAMA SRBIJE PROTIV AMERIKANACA: Da se svi okupimo, pa ćemo videti, u Riju nam je malo falilo

Nedović ove sezone igra jako dobro, ali ga je nekoliko povreda sputavalo da dodatno pomogne Armaniju u Evroligi i domaćem prvenstvu.

"Teško je gledati kako ti se saigrači muče i ne igrati. Ali znate, ja već imam 27 godina, i svake godine sam sve zreliji, a to su stvari na koje ne možete da utičete. Sada sam konačno zdrav i srećan sam što sam se vratio", izjavio je oporavljeni Nedović i dodao:

"To sve dolazi iskustvom. Pre pet, šest godina bih bio dosta nervozniji, hteoh bih što pre da se vratim i možda da igram povređen. Sada, kada sam sazreo, lakše mi je to da prihvatim. Nikada nisam imao, hvala Bogu, neku ozbiljniju povredu zbog koje bih duže pauzirao. Zbog toga sam srećan".

Selektor reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević nedavno je izjavio da će uskoro doći do smene generacije u nacionalnom sastavu, a da su Bogdanović,

Nedović i Jokić lideri nove generacije.

"To je čast. Svi znamo šta srpska košarka predstavlja u Evropi, s obzirom na rezultate prethodnih godina. To što je (Đorđević) rekao to mi je velika motivacija. Ja uvek kažem da još uvek nisam dovoljno dao reprezentaciji. Mislim da je smena generacija stvar moranja" .

Na pitanje da li Srbija ima šanse da se osveti Amerikancima, koji su naše savladali dva puta na Olimpijskim igrama 2016. godine, Nedović nije želeo da dâ konkretan odgovor.

"Malo nam je falilo u prvoj utakmici na Olimpijskim igrama... Videćemo. Želim samo da svi budemo zdravi i da se svi okupimo u julu, pa ćemo videti".



