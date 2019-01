DOBRO PAMTIM SVE! Kurir listao foto-album u domu legendarnog Duška Vujoševića

U toj zemlji je postao trener i osvojio prve titule, kao onu s Partizanom 1987. godine. Prošle su decenije, a Dule je postao najtrofejniji stručnjak u istoriji crno-belih. Ali silne uspomene ne čuva na papiru, ne poseduje mnogo fotografija...

- Verovatno ih držite u sećanju - konstatujemo.



- Ni tu nisu sigurne - odgovara sa osmehom:



- Više slika ima moja majka u Podgorici.



Na stolu nekolicina fotografija, dominira ona iz Zagreba kad je Kecman trojkom zaledio celu dvoranu, a crno-belima doneo dotad neviđenu erupciju sreće.

Ova fotografija je nastala posle moje prve titule. Bio sam pomoćni trener, a uprava se tada razišla s prvim trenerom Vladislavom Lučićem. Sigurno znam da su razgovarali s Vladom Đurovićem, ali on je te godine stigao u Zvezdu. Na kraju su odlučili da kao privremeno rešenje ostanem ja. Ispalo je tako da je Vlada u polufinalu izbacio neprikosnovenu Cibonu. Tako smo mi dobili realne šanse za titulu. Bili smo jači od Zvezde, isto kao što smo bili slabiji od Cibone. Tada je sadašnji direktor Arene (Goran Grbović, prim. aut.) uzeo Pionir u svoje ruke i onog trenutka kada je utakmica našim greškama ponovo postala neizvesna, on, koji je obično bio nervozan, na tajm-autu je govorio: „Sve je u redu, dobićemo ih.“ I onda je direktor Arene dao dve trojke, mislim.

Mislim da je ovo uslikano na Zlatiboru na pripremama. Evo Saleta Đorđevića i Olivera Popovića, oni su treneri sad... Orcev, on je u SAD, bankar je i ima petoro dece. Puki Ignjatović je takođe u Americi. Od menadžera ovde imamo Filipovića i Lakićevića... Pomoćnik je bio Trajković, Naser u to vreme. Veoma talentovana ekipa. Napravili smo rezultat preko svakog očekivanja, ali ambicije su rasle. Odigrali smo Kup šampiona veoma dobro. Partizan jeste bio strašno talentovan, ali tek su se kasnije izgradili. Niti sam ja tada bio trener kakav sam kasnije postao, niti je klub imao organizaciju za osvajanje titule. Ipak, uspeh je bio veliki i to iskustvo je mnogo pomoglo kada je u pitanju Istanbul.