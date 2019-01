PREKINITE SA KAMPANJOM PROTIV NIKOLE! Kokoškov stao u odbranu Jokića: On mnogo toga radi za našu zemlju, za naš sport i košarku!

Osim Olimpijskih igara u Riju 2016. godine, Nikola Jokić je preskakao sva naredna okupljanja ,,orlova”, što mu navijači u Srbiji posebno zameraju. Iako pruža fenomenalne partije u dresu Denvera i nagrađen je maksimalnim ugovorom, Jokić nije zaigrao za reprezentaciju, a pitanje je i da li će u nekom predstojećem periodu. Čitavu situaciju prokomentarisao je srpski stručnjak i trener Finiks Sansa Igor Kokoškov.

"Mislim da je to individualno i zavisi od slučaja do slučaja. Zavisi od kvaliteta igrača, veličine njegovog ugovora i same strukture organizacije. Kad se radi o NBA igračima, o Jokiću u ovom slučaju, mislim da treba da se stane na loptu i da se prestane sa medijskom kampanjom vezanom za pritisak da ukoliko ne igraš, nisi patriota. To su sve stvari koje ne stoje, nisu realne, nisu objektivne. On mnogo toga radi za našu zemlju, za naš sport i košarku. Mislim da ne treba praviti veliku tenziju i veliku priču. Postoje objektivni razlozi ukoliko ne igra. Treba napraviti takvu relaciju sa njim da kada bude mogao da igra za repzrezentaciju, da to učini. Do tada treba da se priča o momcima koji su u reprezentaciji. Ne sumnjam da će Nikola igrati onog trenutka kada bude mogao da igra. Tu relaciju sa njim treba gajiti i razvijati. Svi mi, ljubitelji košarke i mediji, treba da budemo ponosni na njega zbog onoga što radi za našu košarku", kazao je Kokoškov za Sport klub.

Trener Sansa je svestan koliko je teško biti zvezda tima, pogotovo ako se zna kakav je razvojni put imao nekadašnji košarkaš Mega Bemaksa.



"Jokić je unikatan igrač. Najteži segment košarkaške igre je dodavanje. Zaista, njegova košarkaška inteligencija je vanserijska. Ne samo što je naš, Srbin, već ga prati i neverovatna životna i košarkaška priča. On je igrač koji je do pre tri godine igrao Jadransku ligu, uz svo poštovanje te lige. U ovom trenutku je pretendent da bude na Ol-staru ili MVP lige. To su sve lepe stvari za njega. Zaista je veliki ambasador srpske košarke i srpskog sporta. Veliko ime i ide krupnim koracima napred. Kada pogledate gde je bio pre tri godine, zapitate se gde će biti za tri godine. Veliki prostor za razvoj i za napredak", istakao je Igor Kokoškov za Sport klub.

