CRVENO-BELI PRIŽELJKUJU TRIJUMF U MALAGI Tomić: Biće teško ali možemo da pariramo Unikahi

"Jedna od utakmica u kojoj nas očekuje veliki protivnik, jedan od favorita za osvajanje Evrokupa i to na njihovom terenu. Znamo kakva je atmosfera tamo, ono što moramo da uradimo je da iskontrolišemo utakmicu, njen ritam, da ne dozvoljavamo kontranapade, moramo da iskontrolišemo i skok u odbrani. Ako to budemo sproveli imamo velike šanse da pobedimo", rekao je Tomić.

Košarkaši Zvezde putuju danas u Malagu, gde će u utorak od 20.45 igrati protiv Unikahe, utakmicu drugog kola Top 16 faze Evrokupa.

"Unikaha je evroligaška ekipa sa iskusnim igračima, znaju da igraju te utakmice. Mi smo kao tim jaki, kao grupa košarkaša možemo da odgovorimo na to iskustvo", dodao je Tomić.

Unikaha je nije izgubila utakmicu u Evrokupu na svom terenu ove sezone, a po utakmici u proseku postiže 90 poena.

"Ovo je izazov za nas, lideri su u mnogim parametrima, ali moramo da odigramo kvalitetno i da na prvom mestu, iskontrolišemo utamicu, ali mislim da možemo da im pariramo. Imamo dobru atmosferu, nekoliko dobrih utakmica smo odigrali, ali u Malagi moramo da odigramo mnogo dobar meč", rekao je Tomić.

U prvoj utakmici u Top 16 fazi Zvezda je pobedila Limož, a Unikaha je izgubila od Valensije.

Košarkaš Zvezde Marko Kešelj rekao je da je Unikaha kvalitetna, ali da je za njegovu ekipu to lakša utakmica od one protiv Limoža, pošto će španski tim biti pod pritiskom.

"Igrali smo mnogo oko Nove godine, ritam je jak, ali najvažnije je da smo svi zdravi i spremićemo se za utakmicu. Nama je jedan brejk važan, negde moramo da ga tražimo ako želimo da prodjemo dalje i ne bojimo se nikoga", naveo je on.

Igrač crveno-belih Branko Lazić nada se pobedi u Malagi.

"Biće teško, ali u dobrom smo ritmu i formi i idemo sa dobrom energijom, dobrom utakmicom možemo da dodjemo do brejka. Nisu gubili u Evropi do sada na svom terenu, videćemo kako će biti u utorak, ali moramo da odigramo dobro kao tim", rekao je on.

Crveno-beli će oko 17 časova doputovati u Malagu, a povratak za Beograd planiran je po završetku utakmice. Crveno-bele u narednih osam dana očekuju još dva gostovanja, protiv Igokee u Lakatašima i protiv Valensije.

kurir.rs / Beta

Kurir

Autor: Kurir