TRINKIJERI POSLE POBEDE NAD ALBOM NASTAVLJA DA KOPA: Evo šta je trener Partizana poručio Grobarima, a šta slavljeniku Vanji Marinkoviću (KURIR TV)

OVAKO SAMO ON PRIČA

"Ako postoji timska pobeda, ovo je timska pobeda. Igrali smo i odbranu i napad kao tim, držali smo kao tim i kroz greške, bili smo konzistentniji. Dobro smo im parirali u kretnji bez lopte i kada ekipu kao što je Alba zaustavite ispod 70 poena to znači da sta uradili solidan posao", rekao je Trinkijeri novinarima posle utakmice.

"Zadovoljan sam kako je ekipa igrala napad i odbranu, kako se mentalno borila, bila je jako borbena fizički i mentalno celu utakmicu", dodao je Trinkijeri.

Košarkaši Partizana upisali su večeras prvu pobedu u Top 16 fazi Evrokupa pošto su na svom terenu pobedili Albu sa 78:66.

"Zadovoljan i sam i srećan zbog igrača i zbog navijača... Bila je dobra atmosfera... Znam da može biti još bolja, ali za mene je bila fantastična. To je za njih, a ja moram da nastavim da radim, da kopam. Ne smem da popustim ni centimetar, ako ja popustim centimetar, oni će deset metara popustiti odmah", rekao je Trinkijeri.

Trener crno-belih je ipak s druge strane imao zamerku na navijače, s obzirom na to da su ubacivali predmete na teren tokom utakmice. Takodje, deo publike uzvikivao ime osudjenog generala Ratka Mladića i političara Radovana Karadžića.

"Jedna stvar - ja sve poštujem i ne želim da se moje reči pogrešno shvate, mi svi želimo da malo po malo vratimo Partizan blizu onog što je bio i iz srca molim da se ne bacaju predmeti na teren. To ne prija Partizanu u ovom momentu. Mi želimo da se vratimo u važnu košarku, a ako se utakmica zaustavi pet-šest puta... Shvatam sve, ali ako može jedna mala želja, to bi bilo dosta za mene", dodao je on.

Dobru partiju večeras je prižio Vanja Marinković kojeg navijači često osporavaju.

"Marinković je fantastičan dečko, ali ima ožiljke, njemu nekad nije lako da igra. Mi ne spasavamo živote, mi nismo doktori, mi smo igrači, treneri... imamo fantastičan život.. Jako sam srećan zbog Vanje, jer je odigrao kompletnu utakmicu, i napad i odbranu. On može tako da igra puno puta ako se malo opusti i ako ga malo više volimo svi jer on je naše dete. Nadam se i želim da je ovo početak", rekao je Trinkijeri.

Trener Albe Aito Garsija Reneses rekao je da je Partizan odigrao bolji meč od njegove ekipe.

"Čestitam Partizanu, odigrali su dobru utakmicu, kontrolisali su je. Igrali su bolje od nas, pogotovo pik en rol iz kojeg su ubacili dosta poena sa svih pozicija. Tri minuta pre kraja imali smo šansu da preokrenemo i pobedimo, ali nismo uspeli u tome", rekao je Garsija.

(Kurir.rs/Dejan Ignjatović, Foto: Starsport)

Kurir

Autor: Kurir