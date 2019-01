TEŽE NEGO PROTIV ALBE: Evo šta očekuje košarkaše Partizana u duelu sa Monakom

On je istakao da crno-beli moraju da budu maksimalno fokusirani i spremni da 40 minuta pariraju ozbiljnoj ekipi.

"Jedna vrsta košarke se igra u Evrokupu, druga u ABA ligi. Jeste isti sport, ali je ipak malo drugačiji način igre. U Top 16 svakako nema loše ekipe i zato je veoma bitno da u meč uđemo maksimalno ozbiljno, kao što je bilo protiv Albe, kao što su bile i ove utakmice posle Albe. Meč dočekujemo u dobrom raspoloženju, jer kada vežete par pobeda na tako dobar način, protiv dobrih protivnika, onda samopouzdanja ne fali", rekao je Šćepanović novinarima u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Partizan sutra dočekuje Monako u trećem kolu Top 16 faze Evrokupa, posle pobede i poraza u prve dve utakmice.

"Očekuje nas veoma težak meč, čak možda teži nego protiv Albe jer je to stabilna ekipa, u dobrom sistemu, sa trenerom koji zna da radi svoj posao veoma dobro... Mi treba da se pripremimo na način da igramo svoju igru, da nametnemo svoj ritam", rekao je Šćepanović.

Govoreći o timu Monaka, Šćepanović je naveo da je reč o iskusnoj ekipi koja igra veoma tvrdu i organizovanu košarku.

"Potpuno drugačiji stil košarke nego što je bilo s Albom. Mnogo je manje trčanja, ali mnogo više organizovanja na pola terena. Baš tvrda ekipa koja se 40 minuta ne predaje, oni lome protivnika 40 minuta i ako vide neku svoju šansu u dva minuta, u ta dva minuta će pokušati da dobiju utakmicu. Zato moramo da budemo maksimalno fokusirani i spremi i mentalno i fizički da 40 minuta pariramo jednoj odličnoj ekipi", rekao je Šćepanović.

Nakon dva odigrana kola sve ekipe u Grupi A imaju isti skor, po pobedu i poraz.

"Kako sada izgleda tabela, to je to i što se tiče kvaliteta. Sve ekipe su manje-više ujednačene, sve ekipe na svom parketu imaju određenu prednost. Moje je mišljenje da će do poslednjeg kola biti izjednačena grupa", rekao je Šćepanović.

Utakmica će se igrati sutra od 19.00 u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić".

