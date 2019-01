BEZ POPUSTA U BRATSKOM DERBIJU: Zvezda rutinski savladala FMP i upisala 16. uzastopni trijumf (VIDEO)

Sve je bilo jasno već posle nekoliko uvodnih minuta, Crvena zvezda je povela sa 12:2, a “panteri” su u prvoj četvrtini ubacili samo 9 poena.





U drugoj četvrtini razlika u korist Crvene zvezde rasla je iz minuta u minut, do maksimalnih 40:20 u polednjem minutu prvog poluvremena. FMP je u trećoj četvrtini iskoristio blago opuštanje Crvene zvezde i uspeo da priđe na 9 poena minusa, ali to je ujedno bio i njihov najmanji zaostatak do kraja utakmice.

Kod Crvene zvezde Dobrić je bio najefikasniji sa 14 poena, Regland je ubacio 12, a Cirbes 11 poena. Kod kluba iz predgrađa Jeremić i Marcet su postigli po 11 poena.

Četvrta četvrtina

40. minut 79:62 - Kraj utakmice

35. minut 66:52 - Pitanje je samo kojim rezultatom će se meč završiti

31. minut 58:44 - Krađa lopte i zakucavanjer Dobrića

30. minut 56:44 - Gosti su se opustili i pokazali da i bez Apića koji je otišao u Lokomotivu Kubanj, mogu da igraju dobru košarku

25. minut 47:34 - FMP je smanjio zaostatak posle serije od tri trojke Jeremića

21. minut 42:24 - Jeremić pogađa drugu trojku za FMP

Treća četvrtina

20. minut 40:20 - Jasno je da FMP nema ni najmanje šanse da se ozbiljnije suprotstavi Zvezdi, ali trener Tomić nije zadovoljan pristupom koji pojedinci imaju u odbrani Na drugoj strani FMP je pogodio samo jednu trojku i promašio sedam od jedanaest bacanja

14. minut 26:16 - Zvezda rutinski održava dvocifrenu prednost

Druga četvrtina

10. minut 18:9 - Ovaj ritam potpuno odgovara Crvenoj zvzdi

7. minut 16:4 - Malo poena na startu utakmice. Crveno-beli igraju odličnu odbranu što se vidi i na semaforu

5. minut 12:4 Zvezda dominira na startu duela. Boriša Simanić pogodio, a na drugoj strani uzvratio je Stefan Pot

2. minut 4:0 - Spor početak meča. Bili Beron dva puta je pogodio za dva poena i prednost Zvezde posle 120 sekundi je 4:0. Stefan Pot izgubio je dva puta loptu, dok je jednom to uradio Paunović

Prva četvrtina





Crveno-beli su suvereno prvi na tabeli ABA lige sa svim pobedama do sada, dok su "panteri" na sedmom mestu sa skorom 6-9.

- Očekuje nas utakmica na našem parketu posle dve nedelje. U goste nam dolazi FMP, veoma talentovana i mlada ekipa koja je u dosadašnjem toku ABA lige pokazala da poseduje kvalitet. Potenciramo da nam je potrebna koncentracija tokom čitavih 40 minuta jer smo u nekim od prethodnih utakmica videli da pad od samo nekoliko minuta može skupo da košta. Zato je potrebno da budemo fokusirani u subotu i da pred našim navijačima pokušamo da ostvarimo novu pobedu - rekao je pred utakmicu trener Crvene zvezde Milan Tomić.

