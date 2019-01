NIKOLA KALINIĆ NA ŽESTOKOM UDARU ZBOG PRIČE O KOSOVU: Mustafa, pređi u islam! Sa Srbijom si završio! (FOTO)

Govoreći o Kosovu, rekao je da "već dosta decenija to nije 'naša' teritorija" i izazvao bes velikog broja Srba, koji ga na sve moguće načine vređaju preko društvenih mreža.

"Otkad znam za sebe, a rođen sam 1991. godine, postoje problemi i razmirice oko Kosova. Svestan sam da će me mnogi zamrzeti sada, ali vreme je da neko to kaže javno: 'Hajde da rešimo više taj problem, izvučemo šta možemo i nastavimo dalje'. Kosovski boj je bio pre 600 i više godina, a već dosta decenija to nije 'naša' teritorija, neka me isprave stariji i pametniji ako grešim. Niko ne živi od prošlosti i što se pre pomirimo sa sadašnjošću i nastavimo dalje, bolje će nam biti", rekao je, između ostalog, Nikola Kalinić za Blic.

To je bila kapisla koja je zapalila vatru.

foto: Starsport©

Na Tviteru Kalinića nazivaju Mustafom, teraju ga da pređe u islam, vređaju, čak i prete...

Evo ga. Procitajte, pa da diskutujemo. 🤔 pic.twitter.com/LMoFHlE2GR — Nikola Kalinic (@nikola_kalina) January 27, 2019

Jebeš mi sve ako ti posle ovoga zaslužuješ da nosiš dres Srbije drugosrbijancu raspali pic.twitter.com/J8qeijlm1W — TekOnako (@OnakoTek) January 27, 2019

Пичка кривоуста. — Будимир Вујачић (@antisendvicar) January 28, 2019

Ti Kalinicu vise nisi dobro dosao u reprezentaciju. Igraj brate za Tursku, pusti nas 'primitivne' na miru. I da, Kosovo je Srbija. — Ninchy (@ladyninchy) January 28, 2019

Kad da ocekujemo prelazak iz pravoslavlja u islam i koje ime ces da dobijes umesto Nikola ? — Terzinho (@Djordje94806337) January 27, 2019

Калина, шта се десило са тобом!!! — cigansever (@cigansever) January 28, 2019

Е мој Мустафа ! — Латин (@redbrigatte) January 27, 2019

NADAM SE TEBRA DA JE OVO MNOGO JAK SARKAZAM ILI NEKA JAKA TRAVA — BRILJANTIN VOSAK (@CAPSLOCK94) January 27, 2019

Ти дечко онда нигде ниси ни био.

Читам ове коментаре, људи ти се чуде, сви у неверици. "Штипкају" те, не би ли те пробудили а теби свака следћа све гора од горе. Пар прочитаних књига још те не чини просветитељем, да знаш! И не брини, јаки смо ми и без тебе! 🇷🇸🏀🏆 #Србија — Wolf of North 🇷🇸 (@deannord) January 27, 2019

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Starsport)

Kurir

Autor: Kurir