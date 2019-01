(UŽIVO) CRVENO-BELIMA NEOPHODNA POBEDA: Limož - Crvena zvezda (16:15), 2. četvrtina

Prva četvrtina

10. minut 16:15 - Malo poena u prvoj deonici. Dobrić je ubacio 7

5. minut 9:7 - Trojka Dobrića

4. minut 6:5 - Ristić je dobro počeo meč u Francuskoj

1. minut 2:2 - Ristić je ubacio prve poene za Zvezdu

Prva četvrtina

Crveno-beli su treći sa skorom 1-3, Limož je bez pobede, dok je Unikaha na 3-1 i neophodan je trijumf Valensije, koja je već obezbedila Top 8, kako bi Zvezdi ostale teoretske šanse.

"Očekuje nas ekipa koja će biti vrlo motivisana jer želi prvu pobedu u grupi, do koje je mogla da stigne u dve vrlo neizvesne utakmice sa Unikahom. Fizički su izuzetno snažni, visoki i imaju kvalitet", izjavio je trener crveno-belih Milan Tomić.

"Jako nam je značajno da dobro odigramo, moramo da budemo maksimalno spremni, iako je situacija sada 50-50, zavisimo i od drugih rezultata u grupi. Zato naš deo moramo da odradimo do kraja u naredne dve utakmice i dođemo do pobeda, pa ćemo videti za šta će to biti dovoljno", rekao je Tomić za klupski sajt.

Ukoliko ostvari pobedu, Zvezdi je neophodno da u sredu Valensija pobedi Unikahu, kako bi imala teoretske šanse da pobedom u poslednjem kolu obezbedi prolaz u narednu fazu takmičenja.



Crvena zvezda gostuje kod Limoža od 21 čas.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir