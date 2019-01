CRVENO-BELI SE U LIMOŽU OPROSTILI OD TOP 8: Milan Tomić objasnio kako je Zvezda izgubila sve za 160 sekundi

Zvezda je kao gost poražena u okviru petog kola Grupe G Top 16 faze Evrokupa - 72:71, iako je pred poslednju deonicu imala "plus 12", a na 160 sekundi do kraja "plus osam". Ovim neuspehom se oprostila od Top 8.

"Imali smo utakmicu do 38. minuta. Poslednja dva minuta i 40 sekundi uradili smo sve da svedemo utakmicu na jedan šut. Izgubljene lopte, loše odluke u napadu, jako loša odbrana i izgubili smo. U ta dva i po minuta je bilo najvažnije kako smo odigrali", rekao je Tomić.

Zvezda nije blistala ni u prvom poluvremenu, samo je u trećoj deonici bila na očekivanom nivou.

"U prvom poluvremenu je bilo uspona i padova, ekipe su se smenjivale u vođstvu, ali u pravom trenutku smo stekli prednost od 12 poena. Međutim, na kraju nismo završili utakmicu kako smo hteli", zaključio je Tomić.

