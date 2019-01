GROBARI ZAPALILI PIONIR: Fantastična atmosfera pred košarkaški duel Partizana i Ritasa (KURIR TV)

Grobari su u dvorani Pionir napravili odličnu atmosferu i sigurno je da tim trenera Andree Trinkijerija može da računa na podršku sa tribina. Uz to treba napomenuti i da je predsednik kluba Ostja Mijailović apelovao na Grobare da od prvog do poslednjeg sekunda pruže podršku košarkašima, koji moraju da pobede kako bi ostali u trci za plasman u četvrtfinale.



Crno-beli moraju da savladaju Litvance ako žele da prođu dalje. Ako to ostvare, u poslednjem kolu im trijumf nad Albom garantuje ulazak u TOP 8. Partizan može do cilja, odnosno do drugog mesta, čak i u slučaju neuspeha u Berlinu, ali samo ako Ritas na svom parketu savlada Monako.

Inače, ekipa trenera Andree Trinkijerija će, ukoliko zabeleži obe pobede, ne samo proći dalje, već će takmičenje u Grupi E završiti kao prva. Međutim, i Alba želi da ostane na vrhu.

Kurir

Autor: Kurir