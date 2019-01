NE ŠTETIMO NAŠEM PARTIZANU: Važna poruka Grobara pred Ritas (FOTO)

Naime na ogradi tribine okačena je poruka za sve navijače:

"Ne ubacujmo predmete na teren, ne štetimo našem Partizanu".

foto: Kurir Sport/Dejan Ignjatović

Navijači su ovim želeli da apeluju na sve prisutne da navijaju fer i sportski, jer je Partizan ove sezone već nekoliko puta kažnjavan od strane Evrokupa, a jedan duel ABA lige igrao je pod suspenzijom dela dvorane Aleksandar Nikolić.

Sličnu poruku je Grobarima uputio i predsednik kluba Ostoja Mijailović, koji je apelovao da se od prvog do poslednjeg trenutka timu trenera Trinkijerija pruži puna podrška.

Crno-beli moraju da savladaju Litvance ako žele da prođu dalje. Ako to ostvare, u poslednjem kolu im trijumf nad Albom garantuje ulazak u TOP 8. Partizan može do cilja, odnosno do drugog mesta, čak i u slučaju neuspeha u Berlinu, ali samo ako Ritas na svom parketu savlada Monako.

Inače, ekipa Andree Trinkijerija će, ukoliko zabeleži obe pobede, ne samo proći dalje, već će takmičenje u Grupi E završiti kao prva. Međutim, i Alba želi da ostane na vrhu...

