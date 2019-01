ANDREA TRINKIJERI O PARTIZANOVOM ISPADANJU: Imperativ je samo da nađem 3 rečenice za trening ujutro! Danas smo imali sve, srce i mu.a, samo su Grobari za TOP 8 (KURIR TV)

- Čestitam Ritasu, utakmica je bila očekivana. Bili su bolji u sjajnoj atmosferi. Ali vratili smo se i imali priliku da pobedimo, ali ekipa koja primi koš za 2,7 sekundi ne zaslužuje da pobedi, rekao je Trinkijeri i nastavio:

- Ovo je zemlja košarke i to znam jako dobro, svaki dan mi je to jasno. Svi radimo svoj posao, ja svoj, vi svoj. Nismo zaslužili TOP 8, nismo uspeli da odbranimo napad. Danas se videlo ko je spreman za TOP 8 a ko nije. Naši navijači jesu mi još nismo. Danas mo imali sve, srce, mu..a. Ali bile su dve iste situacije, nismo uspeli, tzreba nam još vremena.

Trinikjeri je u dahu nastavio:

- Sad dolazi ono teško. Sad je lako upreti prstom, ko je kriv, ali ako je ovo institucija i poseban klub, ovo će biti ključan meč, posle kojeg svi dišemo isti vazduh. U životu se mora samo umreti. Ali što kasnije to bolje. Imperativ? Za ovu ekipu to je samo da svaki dan ovaj dres nosi ponosno. Meni je imerativ da nađem tri pametne rečenice za sutrašnji trening. To je imperativ!



O greškama tokom igre.

- Postoje sistemi u kojima se igra. Mi smo 7 bacanja šutnuli, a oni 20, kako je to moguće? Mislim da smo ponekad bili ne pamertni, a u ostalim prodorima nije nam sviran faul. Onda moraš da igraš drugačije.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir