NEBOJŠA ČOVIĆ O TUČI MILANA KALINIĆA NA MEČU CRVENE ZVEZDE I PARTIZANA: Evo kako je prvi čovek crveno-belih prokomentarisao skandal na derbiju (VIDEO)

Tuča se dogodila neposredno pred početak meča u hali "Aleksandar Nikolić" i to zbog mesta u VIP loži.

Događaju je prisustvovao i političar Dragan Šutanovac, koji je pokušao da smiri Kalinića i da ga odvoji od navijača Dalibora Krkovića.

Prvi čovek crveno-belih Nebojša Čović prokomentarisao je skandal na meču Crvene zvezde i Partizana.

"Osuđujem incident i ne podržavan takvo ponašanje. Sada sleduje sve kako sleduje, zakon i ostale mere. Kao što ste videli to nije uticalo na pobedu Crvene zvezde", rekao je Nebojša Čović.

"Nikakvog izmeštanja fotelje nije bilo, nikakvog propusta u organizaciji Crvene zvezde nije bilo, niti propusta kod obezbeđenja nije postojalo", naglasio je Čović.

"Bio sam prisutan i video sam, koliko sam sa mesta na kome sam sedeo mogao da vidim, ali primetio sam šta se dogodilo. Na kraju krajeva, to ne podržavam i mislim da je to ružno, ali ako je nešto olakšavajuća okolnost - dogodilo se u 'porodici'. A mislim da ni to ne može da bude olakšavajuća okolnost. Ali dajte da u drugim bojama gledamo utakmicu, nije ništa crno i belo, i sad kada se okrenete sve je u koloru, i zeleno i crveno", slikovito je objasnio prvi čovek crveno-belih.

