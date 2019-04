SONJA PETROVIĆ 12. PUT UZASTOPNO NA ZAVRŠNOM TURNIRU: Ništa draže od srpskog finala Evrolige

Petrovićeva će po rekordni 12. put put učestovati na završnom turniru.

"Iskreno kada mi ljudi skrenu pažnju na to, tek onda shvatim koliki je to podvig. U mom slučaju se nekako podražumevalo da sa ekipom igram završnicu. Jedni put kada sam bila u nedoumici da to nećemo uspeti, delovalo mi je nemoguće. Mislim da je to nešto na šta ću u budućosti biti najponosnija u svojoj karijeri. Trenutno nisam svesna koliko je to veliki uspeh, jer nisam osetila kako izgleda kada ne izboriš završni turnir Evrolige", rekla je Tanjugu Petrović.



Dinamo je grupnu fazu završio kao prvi u grupi, ali bez obzira na to Petrović ističe da je bilo teško doći među četri najbolje ekipe.



"Ako poredim sa prošlogodišnjom sezonom, mislim da je ove godine bilo malo teže. Bilo je neizvesnih utakimca, ali mislim da smo dosta samouvereno stigle do završnice. Pored Jekaterinburga mi smo još jedna ruska ekipa koja je pokazala najviše tokom sezone i tim koji je na kraju imao samo jedan kiks u grupi. Cilj Dinama je uvek najviši, a to je osvajanje Evrolige", rekla je Petrovićeva, čiju ekipu u polufinalu očekuje duel sa češkim Pragom.

"Ove godine se nadam da ćemo ući u finale. Prag je jaka ekipa, igraju jako dobro ove sezone. Neće biti nimalo lak suparnik, iako nas svi vide kao favorita. Ako iole pomislimo da će biti lako, mislim da ćemo se prevariti, jer svaka ekipa koja dođe do završnog turnira svakako tokom sezone pokazala kvalitet. Naš najveći adut je to što imamo trenutno najbolju igračicu sveta Dajanu Stjuart, koja je u protekloj godini osvojila sve što se može osvojiti. S druge strane, imamo igračice koje su spremne da prihvate sporedne uloge, kako bi se postigao cilj. Milsim da smo s te strane nesebične. Kada u timu imate zvezdu velikog kalibra, neko mora i da se žrtvuje da bi ekipa funkcionisala. Nadam će svako odraditi svoju ulogu."

foto: Euroleague.net

U drugom polufinalu Srbija će imati dve predstvnice, Crvendakić i Jovanović, a njihova saigračica iz reprezentacije istakla je da bi joj bilo drago da se u finalu nađu sve tri.

"Drago mi je što se Šopron kvalifikovao na fajnal-for, jer je to ekipa koja je u poslednje dve sezone pokazala odličnu igru i da jedan manji klub može da ostvari velike rezultate. Drago mi je zbog Aleksandre i Tine, jer kao osobe i igračice izaslužuju da se nađu na završnom turniru. Iako igraju u finalu protiv Jekaterinburga, Šopron ne bih otpisivala. To je ekipa koja se nikad ne predaje, igra agresivno. Mislim da je moguće da iznenade Jekaterinburg i da uđu u finala. Ništa draže mi ne bi bilo da se u tom finalu susretnemo nas tri i da na taj način neka od Srpkinja osvoji Evroligu. Šopron kao protivnik nije lak i sa te strane ga ne bih priželjkivala u finalu, ali sa druge strane to bi bilo svesrpsko finale".

Posle klupske sezone, Sonju Petrović očekuje i nastup na Evropskom prvenstvu koje ovog leta organizuju Srbija i Letonija (27. juna- 7. jula), a srpske košarkasice će igrati igrati pred domaćim navijacima u Zrenjaninu.

U kladionici Mozzart možete da se kladite i na tačan ishod finalne serije ABA lige. Na primer, kvota da će Zvezda slaviti sa 3:0 je 5,25, a da će Budućnost to učiniti je 12. Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za specijal ABA liga.

"EP je nešto što nam je bilo na umu pred početak sezone. Nažalost, ja se tokom cele sezone borim sa problemima koje imam sa kolenima, koje vučem već godinama. Bilo je nedoumica da li uopšte da pravim neku dužu pauzu ili na kraju, ali sam smatrala da pred Evropsko to nije baš najbolja odluka. Nadam se da ću biti zdrava i dovoljno spremna da igram EP. Moj čilj i očekivanja su da pre svega uđemo u šest ekipa koje će igrati kvalifikacije za Olimpijske igre 2020, posle toga je sve moguće posebno što se igra kod kuće."

Srpske košarkašice smeštene su u grupu D sa Rusijom, Belgijom i Belorusijom, a ta grupa je okarakterisana kao "grupa smrti".

"Posle žreba rekla sam da nam je grupa teška, da je to "grupa smrti". Najveći protivnik nam je Belgija, bronzanu sa prošlog Evopskog prvenstva i četvrtu ekipu na svetu. Jako kvalitet protivnik, igraju lepu košarku, igraju timski. I Rusija i Belorusija ne zaostaju, potkovane su dobrim igračima na pozicijama na kojima mi godinama imamo problema i na kojima manjkamo. Videćemo, nije lako. Možda nam put u kasnijoj fazi bude otvoreniji, a najbitnije je to ko će proći grupu."

foto: Dado Đilas

Jedna o najboljih košarkasice Evrope smatra da igranje pred domaćim navijacima ima svoje prednosti i svoje mane.

"Iskreno, veći deo devojaka veoma motiviše kad igramo kod kuće. Smatram da to može da bude velika prednost. Pritisak je prisutan, ali najbitnije da se ide korak po korak onda vidimo dokle možemo da doguramo".

Prošle godine Srbija nije bila učesnik Svetskog prvenstva, jer zbog lošeg rezultata na EP 2017 nije izborila plasman.

"Naša ekipa je uvek motivisana, a mi kao narod uvek smatramo da imamo nešto dokazujemo. I na prošlom prvenstvu smo bile motivisane da odbranimo titulu, ali nažalost, što zbog povreda što zbog drugih okolnosti nismo bile u najboljoj formi. Može se reći da ćemo zbog toga biti dodatno motivisane, da se prikažemo boljem svetlom. Svesne smo da nismo prikazale najbolju igru i da to želimo da ispravimo".

Reprezentaciju će ponovo voditi novi-stari selektor Marina Maljković, sa kojom je Srbija ostvarila najveće uspehe u ženskoj košarci (zlato na EP 2015, bronza na Olimpijskim igrama 2016).

"Marinin povratak smatram da je plus za našu reprezentaciju. Ona nas najbolje poznaje i ona svakoj našoj rekaciji pristupa kao posebnom projektu. Već je krenula u ozbiljnu priču, odradila je veliki zadatak kada je posvetila pažnju mlađim igračicama. Donekle je uspela da napravi smenu generacije. Najbolje dokaz za to je trenutno naša najbolja košarkašica, Aleksandra Crvendakić. Imamo nekog ko će da preuzme ulogu vođe u ekipi, s obzirom na to da se kapitenka Jelena Milovanović porodila, Ana Dabović je veći deo sezone preskočila, tu su i moje povrede. Znači kada imamo neka nova lica koja mogu da preuzmu teret i da odrade veliki deo posla koji smo mi nekada odradile. Imamo sreću što je to Marina na vreme prepoznala, zaključila je Petrović.

Kurir sport / Tanjug

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir