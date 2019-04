VEROVATNO SAM TADA JAHAO KONJE! Nikola Jokić otkrio novinarima gde je bio kada je poslednji put Denver slavio u Teksasu! (VIDEO)

Srpski centar dominirao je u Teksasu, dve asistencije su mu nedostajale za trip-dabl, pored još 12 skokova koliko je imao za 37 minuta na parketu.

Bio je to prvi trijumf Denvera u San Antoniju još od 2012. godine, kada je Jokić imao samo 17 godina. Nikolu su pitali šta je radio tada.

"Ne znam, verovatno sam jahao konje", našalio se srpski centar.

Rekao je da je ovo za njega i Denver ovo bila veoma bitna pobeda.

"Ne znam gde sam bio kad smo poslendji put dobili ovde. Nikad nisam pobedio u ovoj hali, pa je i za mene lično ovo velika stvar. Trenutak kad je trijumf ostvaren je sjajan, vratili smo prednost domaćeg terena nazad", istakao je centar Denvera.

Jokić je dominirao u pobedničkoj ekipi. Kaže da je bio nešto slobodniji i opušteniji.

"Bio sam agresivniji, to je činjenica. Imao sam više prostora u reketu nego do sad, to sam koristio, ubacio šuteve, i došao do tolikog broja poena. Ceo tim je igrao jako, agresivno, to je bio ključ uspeha".

Za Denver je svaki novi meč prilika da nauči nešto novo.

"Novi smo u ovome, učimo kako da igramo, da kontrolišemo tempo igre i ostalo. Dosta učimo od Sparsa. Oni su došli u našu dvoranu prvi meč, pobedili nas, i pokazali kako treba. U drugom duelu smo odmah to primenili, zatim smo u trećem meču ovde poraženi, jer smo možda imali taj pritisak da ih nismo dobili u Teksasu dugo, ali sad je sve u najboljem redu".

Pohvalio je i Torija Krega koji igra na pozicijama dva i tri.

"On je odličan u defanzivi. Pomogao nam je mnogo u defanzivnom skoku. Pomaže nam zaista mnogo u toj fazi, odbrana mu je fenomenalna. I kada šutira kao što je to činio ove večeri, onda je sve to zajedno veliki posao."

Pred kraj poluvremena "sevnula" je trojka Krega.

"Ti poeni pred sam istek vremena bili su zaista važni. Treba mu tako malo da podigne igru na viši nivo. I kada zakorači na taj nivo, jednostavno je u stanju sve nas da povuče", zaključio je Jokić.

