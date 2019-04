PRIŠLA SU MI DVA ČOVEKA I PLJUVALA SU ME DIREKTNO U LICE: Trener Zvezde otkriva kakavu TORTURU su preživeli crveno-beli u Podgorici!

Dok je trajala finalna serija ABA lige, trener Crvene zvezde Milan Tomić nije želeo da komentariše dešavanja koja nemaju veze sa košarkom. Bio je maksimalno skoncentrisan na teren i za razliku od svog kolege Jasmina Repeše nije potpirivao vatru.

Zvezda je u majstorici demolirala Budućnost (97:53) i apsolutno zasluženo osvojila titulu u ABA ligi i obezbedila učešće u najjačem evropskom takmičenju - Evroligi.

Tek po završetku finalne serije, Tomić je odlučio da progovori o sramnim dešavanjima u Podgorici.

"Tokom cele finalne serije pokušao sam da budem skoncentirsan samo na košarku. Prvu utakmicu u Beogradu smo dobili 19 razlike, drugu 38 i onda sledi naš dolazak u Podgoricu. Krenulo je od samog aerodroma, vozali su nas okolo naokolo, da bi što kasnije došli u hotel, kasnili smo na večeru, bacali su petarde, palili baklje da ne možemo da spavamo"...

U Morači su prolazili kroz pakao, ali su se trudili da ne reaguju na provokacije domaćina.

"Ulazak na tren, fizički obračun, mene su na poluvremenu sprečili da uđem u tunel, prišla su mi dva čoveka i pljuvala me direktno u lice, nisam reagovao na to. Napadali su igrače, gađali su članove Zvezdine uprave. Ljudi nisu mogli da gledaju utakmicu, pokušavali su da budu skoncentrisani da ne reaguju na provokacije. Hteli su da dobiju titulu na neki drugi način", rekao je Tomić.

Sramnih provokacija bilo je i na samom terenu.

"To se dešavalo i na terenu od strane igrača Budućnosti. Bilo je udaranja naših igrača, sudije to nisu sprečavale. Vukli su ih za dresove, ruke... Kol, fenomenalan igrač, u celoj seriji tri puta je laktom udarao naše igrače... To im nije bilo dovoljno, pokušavaju da dobiju titulu, a da ne igraju košarku. Mi smo sa 100 razlike pobedili Budućnost, odigrali smo fenomenalno. Nova Godina je prošla, prošlo je vreme davanja poklona, pa im nećemo poklanjati titulu", kaže Tomić.

Trener crveno-belh je ponosan na igru svog tima, ali i ponašanje svih članova kluba.

"Mislim da smo perfektno odradili posao, ponašanje igrača, kluba, moje ponašanje... sve je bilo na evropskom standardu. Zaslužili smo titulu i igranje u Evroligi", zaključio je Tomić.

