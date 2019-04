ČOVIĆ MI STAVIO METU, PLAŠIM SE ZA SVOJ ŽIVOT! Oglasila se crnogorska novinarka koju je predsednik Zvezde targetirao

Voditeljka Nove M Ivana Šebek odgovorila je Nebojši Čoviću, napominjući da joj je život ugrožen posle izjava prvog čoveka Crvene zvezde na njen račun i da se više ne oseća bezbednom.



- Kao žena, ćerka i sestra osećam se ugroženo zbog gospodina Nebojše Čovića, posle njegovih brojnih uvreda, neistina, crtanja mete, te zadiranja u moj lični i porodični život, koje je izneo na televiziji Hepi 24. aprila 2019. Gospodine Čoviću, otac mi nije živ da ove vaše gadosti sluša, gleda i čita, uz rezervu da je možda iz vaše vizure civilizovano ovako se obraćati i posredno pretiti ženi, odnosno da na ovaj način sejete strah - napisala je Ivana Šebek.

Ona je istakla da ju je najviše zabolelo to što je u ceo ovaj haos uključena i njena porodica, koja takođe zbog izjava Čovića prolazi kroz težak period.



- Uvrede na moj račun i da pretrpim nekako, ali dirnuli ste u moju porodicu, koju volim najviše na svetu, a to je pušteno u etar na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. I da, ako vam je cilj bio da me uplašite, u toj nameri ste uspeli, znamo svi da ste opasni i da crtate mete ljudima koji drugačije misle, te sportski navijaju za neki klub. Plašim se i vas i onih koji ovakvim istupima mogu da budu inspirisani na nasilje.

Ivana Šebek je demantovala da mrzi Srbiju i da uvek navija za naše sportiste kada igraju sa strancima.



- Zemlja koju volim je Crna Gora, zemlja koju poštujem, kojoj dobro mislim takođe jeste Srbija. I da, jedinu istinu koju ste rekli jeste da uživam u Beogradu i cenim i volim porodicu i prijatelje koje imam tamo. Znate, iz Crne Gore sam i kosmopolita sam. Pored toga sam podržavalac srpskih tenisera, a kada Srbija igra sa drugom državom, radujem se svakom uspehu u sportu vaše zemlje, osim onom u kojem se nadmeće sa mojom Crnom Gorom. Pokušaću damski, kulturno i civilizovano da vam objasnim, a nadam se da ćete me razumeti - besramna je neistina da sam nazvala pogrdno Srbiju ikada, loše su vas informisali, rekla bih, zlonamerni s kojima ste, verujem, u žaru želje da me izvređate, kontaktirali - zaključila je Ivana Šebek.

Žarko Paspalj: Čović i Bokan su krivi za atmosferu linča!

Žarko Paspalj uživo je posmatrao oba meča u Podgorici uoči majstorice

finala ABA lige. To ga kvalifikuje da kaže šta misli o atmosferi u Crnoj Gori i Beogradu. Za legendarnog igrača i ambasadora Jadranske lige sve to je - sramota. Normalno!

- Tako će biti sve dok vlasnici i predsednici klubova ne pronađu želju i volju da se ovo zaustavi. Druga opcija je da ljudima iz Evrolige sve dosadi, jer ovo je sramota za košarku. Neću da komentarišem šta je i kako bilo, ali rešenje mora da se nađe - kazao je u razgovoru za podgoričke Vijesti Žarko Paspalj.

- Prošle sezone nisam bio tu, ali sam čuo šta se dešavalo u finalu. Nastavilo se i ove godine, to nije u skladu s kvalitetom, a posebno reputacijom košarke u regionu. Ona se makar kao senka pojavljuje zbog ugleda ozbiljnih igrača koji su izašli sa ovih prostora - istakao je Paspalj uz konstataciju da je Zvezda zasluženo stigla do trofeja.