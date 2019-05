BEK PARTIZANA O PRIJATELJSTVU SA ASOM DENVERA Jaramaz: Jokić je i sa mnom igrao kao od šale!

Nekada je u Megi igrao s Nikolom Jokićem i vrlo pomno prati šta njegov prijatelj radi u NBA ligi.

- Nikola je jedan od najvećih zvezda NBA lige u ovom trenutku i neverovatno je s kakvom lakoćom se s tim nosi. Imao sam sreću što smo zajedno igrali i što ga smatram prijateljem. Reč je o košarkašu koji se po stilu igre izdvaja u odnosu na ostale u NBA i koji pođednako koristi fizičku snagu kao i glavu, uz urođeni talenat i osećaj za igru. Pomno pratim skoro svaki njegov meč i verujem da ono pravo tek dolazi, kako od Jokića, tako i od celog tima - kaže Ognjen, pa priča o tome kakav je Jokić privatno:

- Komunikativan je, društven, pristupačan. Deluje na terenu vrlo nonšalantno, a takav je i van terena. Kada ga gledam, primećujem da se ništa značajno ne menja u pristupu, bez obzira na to što ga gleda 20.000 ljudi, milioni ljudi preko TV, ili što igra protiv svetskih zvezda. Takav stav mu i pomaže da se lakše izbori s pritiskom, ili da ga i ne oseti. Privatno je vrlo opušten, pozitivan tip. Dobra je ličnost.

Petorka ABA lige

Nema naših ako nisu iz Partizana Ognjen Jaramaz dobio je "zadatak" da nabroji prvu petorku ABA lige, ali bez igrača Partizana, da ne bi bio pristrasan.

- Kol na jedan, Pulen, Beron, Perperoglu... jesu svi "spoljnjaci", ali

mislim da poseduju ogroman kvalitet i da treba da budu u petorci. Što se petice tiče, tu bih izabrao Gogu Bitadzea, igrača koji je izuzetno perspektivan i koji će još dosta da napreduje - rekao je Jaramaz, a na konstataciju da nije stavio nijednog domaćeg igrača u prvih pet, odmah je odgovorio:

- Pa rekli ste bez košarkaša Partizana...

Jaramaz smatra i da može da bude zadovoljan, ali i nezadovoljan ovom sezonom:

- Ako bih morao da ocenim svoj učinak ove godine, to bi, recimo, bila neka trojka, i to zato što uzimam u obzir celu sezonu. Počeo sam da igram u Španiji, gde je u početku bilo stvarno dobro. Međutim, s vremenom su se neke okolnosti promenile, pa nisam igrao onoliko koliko sam očekivao, i samim tim nisam pružao adekvatne partije. Onda sam došao u Partizan, gde smo osvojili Kup. Izuzetno mi je značilo da po dolasku u klub uzmem trofej. Sam dolazak u ovaj klub je iskorak u mojoj karijeri i znači mi što sam tu. Nažalost, nismo ušli u finale ABA lige, ali probaćemo do kraja sezone da osvojimo titulu u KLS.

Iskreno

Sanjam medalju sa Srbijom i NBA ligu Mladi bek ima jasne želje kada je u pitanju nastavak karijere.

- Jedan od snova je vezan za reprezentaciju, da s nacionalnim timom osvojim jedan od trofeja na nekom velikom takmičenju, kao što je EP, SP ili OI. Sanjam o tome da na klupskom nivou uzimam trofeje s timovima za koje nastupam, zato je Partizan pravi izazov jer stalno učestvuje u borbi za pehare. San mi je i da jednog dana zaigram u NBA, najboljoj ligi na svetu - kaže Jaramaz i dodaje:

- Težim da budem kao Kobi Brajant i Lebron Džejms. Tu je bio i Trejsi Mekgrejdi. Recimo, njega sam voleo kao mali. Kad sam igrao igrice, pravio sam sebe po uzoru na njega, iako sam očigledno drugačiji.

