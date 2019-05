ABA LIGA NE SME DA BUDE TALAC ČOVIĆA I BOKANA! Igor Dodik BEZ DLAKE NA JEZIKU o incidentima koji su obeležili finalnu seriju!

"Apsolutnu krivicu za sve incidente tokom finalne serije ABA Lige snose Nebojša Čović, predsednik KK Crvena zvezda i Dragan Bokan, predsednik KK Budućnost. Oni su dopustili da njihov međusobni sukob prevaziđe sve okvire zdravog razuma, a regionalna košarka zbog toga može da snosi nesagledive posledice", tvrdi Dodik.

Dodik ističe da je u nekoliko navrata ove sezone pokušavao da smiri tenzije između dva kluba.

"Razgovarao sam nekoliko puta sa Draganom Bokanom i Nebojšom Čovićem. Svi znamo šta se dešavalo i prošle sezone u finalu i zbog toga sam imao nameru da predupredim neke stvari kako se istorija ne bi ponovila. Dragan Bokan je u samom početku bio za neku vrstu dogovora, da se spuste tenzije, međutim Nebojša Čović je to odbijao. Nakon toga, svaka sednica Skupštine ABA lige, na kojoj su oni bili prisutni, pretvarala bi se u lakrdiju i njihov lični obračun koji bi trajao satima. Lično sam morao da prekinem jednu takvu svađu između njih dvojice, čak i da ih upozorim da će morati da napuste sednicu. Da nisam to uradio sednica bi trajala “dva dana”. Svima u ligi postaje mučno da to gledaju i slušaju i smatram da to niko ne treba da trpi. Nažalost, sve je kulminiralo tokom finalne serije".

Dodik smatra da su incidenti u finalnoj seriji bili isplanirani.

"Sve ono što se dešavalo u Beogradu i Podgorici je za svaku osudu. Srećom, pa je sve prošlo bez težih posledica, a moglo je da dođe do ozbiljnog ugržavanja života igrača, trenera i svih onih koji su se nalazili u dvorani. Meni je neshvatljivo da neko, zarad ostvarenja nekih ličnih ciljeva, dopusti tako nešto. Ubeđen sam da su incidenti koji su pratili finalnu seriju, a pogotovo na petoj utakmicu u Beogradu, izvedeni planski. Neko je klimnuo glavom na pomen takve ideje dopustivši haos koji se desio", rekao je Dodik.

On poručuje da će se 24. maja na Skupštini ABA lige raspravljati o ulasku Olimpijakosa u regionalno takmičenje i da su trenutno Cedevita, Crvena zvezda, FMP i Mega protiv te ideje. Takođe će se govoriti o proširenju lige u slučaju da Pirejci uđu u ABA, a Dodik kaže da se protivi da ljubljanska Olimpija dobije mesto u proširenom takmičenju jer je ove sezone ispala iz lige.

"To bi otvorilo niz pitanja, pa bi onda svi klubovi koji su ranijih sezona ispadali iz lige mogli da se žale. Mislim da jednom za svagda moramo da stanemo u kraj praksi da se zarad pojedinčanih interesa krše pravila preko noći. Ne vidim razlog zbog kojeg Olimpija ne bi odigrala jednu sezonu u ABA 2 , pa da se preko sportskog terena vrati u ABA ligu. Sve drugo bi bilo nepravedno. Klubovi su dovoljno ispaštali ranijih sezona zbog naprasne promene propozicija. Setimo se samo i Igokee, koja je zbog olakog menjanja pravila, svojevremeno, ostala bez evroligaške vize".

