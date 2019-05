SKANDAL! CRNOGORCI SKOVALI PLAN DA SE OSVETE ZA PORAZ U FINALU: Izbacuju Srbe iz ABA lige! Hoće da uguraju klubove s KOSOVA!

Skandalozni sastanak zakazan za sutra u Zagrebu u režiji Budućnosti ima za cilj izbacivanje srpskih klubova iz ABA lige i uguravanje tima s Kosova!



Dva od četiri kluba (Crvena zvezda i FMP) iz naše zemlje nisu dobila poziv za ovaj privatni skup pod pokriviteljskom palicom Podgoričana. A ni Partizan ni Mega neće biti učesnici ovog sramnog događaja.



Mimo skupštine



Ne mogu čelnici Budućnosti da se pomire s porazom od Crvene zvezde u finalu regionalnog takmičenje, pa su otišli i korak dalje. Ako ne može da ih pobediš - izbaci ih! Tim motom su se rukovodili Podgoričani, a informacije koje smo dobili govore da su spremni čak da odu još jedan korak dalje u tom osvetničkom ponašanju. Naime, jedna od njihovih ideja je da u regionalnu ligu pozovu i jedan klub s Kosova?!



Sutrašnji sramni sastanak u prestonici Hrvatske organizuje se mimo srpskih timova (redovna skupština ABA lige je na programu 24. maja)! Čak i mimo čelnika ABA, tema je finalna serija ABA lige. Postavlja se logično pitanje - gde su tu naši klubovi? Potpuno je jasno da iza svega toga postoji pozadina koja ima za cilj ostvarivanje fantazije čelnika Budućnosti koja se zove - izbacivanje Crvene zvezde iz lige. Ostali naši klubovi takođe su trn u oku čelnicima Podgoričana, pa bi i njima rado videli leđa. E, zato imaju i ideje koga pozvati u ligu umesto Srba. Ni manje ni više nego - jedan tim s Kosova.

Papreno

LIGA BEZ SRBA KOŠTA 15 MILIONA €



Ako bi se bar malo pozabavili vlasničkom strukturom lige i potpisanim ugovorima, čelnici Budućnosti bi došli do zaključka da izbacivanje bilo kog kluba iz takmičenja njihovom samovoljom skupo košta. Višegodišnji ugovor s vlasnikom TV i marketinških prava regionalnog takmičenja vredan je više od 10 miliona evra. Ako bi došlo do njegovog kršenja (npr. odluka da se izbaci srpski klub), to bi koštalo najmanje 15 miliona evra odštete agenciji koja je otkupila sva prava.