LOŠA VEST ZA REGION: U Evroligi nema mesta za drugi klub iz ABA lige

Bertomeu je o tome govorio na Fajnal For turniru u Vitoriji, a tom prilikom se osvrnuo i na mnoga druga aktuelna pitanja u svetu evropske košarke.

Postojala je inicijativa za promene, ali on je odbacio mogućnost da ABA liga dobije dodatno mesto u Evroligi, tako da će tamo sledeće sezone iz ABA lige igrati samo Crvena zvezda.



"U ovom trenutku mislim da nema mesta za drugi tim iz ABA lige. Teško je proceniti koji tim ima najstabilniju strukturu i bolje izglede za rast jer ima mnogo uspona i padova u klobovima ABA lige. Trenutno nemamo nameru, ne razmišljamo o tome da damo dodatno mesto Jadranskoj ligi", zaključio je Bertomeu.

On je takođe poručio da situacija oko Olimpijakosa u šampionatu Grčke neće imati uticaja na njihovu poziciju u elitnom takmičenju.

Olimpijakos bi u ponedeljak trebalo da odigra meč plej-ofa sa Panatinaikosom, a ukoliko se to ne desi, kako se očekuje, biće preseljeni u niži rang.

Bertomeua su pitali kako bi to moglo da se odrazi na evropski status Olimpijakosa i on je to pojasnio rekavši kako Evroliga nema uticaja na odlučivanja u nacionalnim okvirima.

"Za nas je tu sve jasno. Mi nemamo uticaja na nacionalne lige i ne verujem da to što se dešava u Grčkoj može da ima uticaja na Evroligu.Teško nam je da shvatimo šta se tamo dešava, tako da nismo u poziciji da rešavamo situaciju. Nadam se zbog dobrobiti košarke da će se ceo slučaj razrešiti na pozitivan način. Oba grčka tima imaju mogućnost da se dobro takmiče u Evroligi."

"To pravilo, koje kaže da ako se klub ne takmiči u nacionalnoj ligi da ne može ni u Evroligi je čisto o kriterijumu takmičenja. Ako je tim tako loš, te završi u nižem rangu zbog rezultata, mi moramo nešto da uradimo. Slučaj Olimpijakosa je drugačiji. Nećemo primeniti to pravilo na slučaj Olimpijakosa. Ovladaćemo

situacijom i prilagoditi naša pravila", poručio je Bertomeu.

Takođe, Evroliga još nema stav o budućusnosti Olimpijakosa i mogućnosti da se nađu u drugim takmičenjima.

Kada su Bartomeua pitali o mogućnosti da se klub iz Atine priključi ABA ligi, Bartomeu je bio izričit.

"To je pitanje za klub odnosno Ligu, nećemo se u to mešati, to je nešto što se ne tiče Evrolige", zaključio je prvi čovek Evrolige.

Kurir sport

Kurir