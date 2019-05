NA OVU PRIČU NI LEGENDARNI ŽUĆKO NE BI OSTAO RAVNODUŠAN! Mislite da ste sve videli u ženskoj košarci? E, pa draga gospodo grdno se varate!

Mislite da ste sve videli u ženskoj košarci i da je vrhunac ovog sporta dostignut pre 3, odnosno 4 godine? Mislite da je najbolje što ženska košarka može da ponudi zlato na EP 2015. i bronza na Olimpijadi godinu dana kasnije? Mislite da je to sve? E, pa varate se gospodo! Baš tu, u samom centru Beograda, tu u vašem susedstvu, razvija se jedna priča koja se neće zaustaviti na dve medalje. Priča koja neće da traje kao gore pomenuti uspesi samo par godina i prosto stati. Ovo je priča o nečemu gde kraj još nije ni moguće ni zamisliti. A, znate zašto? Zato što ljudi koji prave ovu priču ne žele da razmišljaju o kraju. Nisu vezani okovima fraza – sve što je lepo kratko traje! Za njih, sve što je lepo traje ZAUVEK, jer oni su iz Žućkove avlije, oni su ŽKK RADIVOJ KORAĆ.

foto: ŽKK Radivoj Korać

Ovo je priča o klubu koji se u poslednjih par nedelja našao na naslovnicama velikog broja, kako sportskih, tako i dnevnih časopisa.

To da su ’’Žućkove naslednice’’ u nešto manje od nedelju dana uspele da postanu šampioni Srbije, najpre u kadetskom a par nedelja kasnije i u juniorskom uzrastu, više i nije neka vest, jer od kluba takvog renomea to je i za očekivati, ali ono što je punilo naslovne strane poznatih sportskih portala i magazina u Srbiji jesu Koraćevi navijači. Ovi zaljubljenici u sport pod obručima, a pre svega i simpatizeri kluba iz ’’Žućkove avlije’’ ostavili su sve bez daha. Na njihovo navijanje nisu ostali ravnodušni ni oni pored malih ekrana koji su sa nevericom gledali završne turnire za sve ženske selekcije ovog sporta na teritoriji Srbije. U par poslednjh meseci ženska košarka na ovim prostorima dobila je novo ruho. Tradiciji Koraća, kao jednog od najvećih ženskih klubova u regionu, pridodato je ono malo što je falilo da ova priča bude savršena, ono što je ovaj klub razlikovalo od mnogobrojnih evropskih velikana, ono što ovaj sport čini lepšim, uostalo ono zbog čega sport i postoji – NAVIJAČI.

foto: ŽKK Radivoj Korać

Ti zaljubljenici i fanatici ovog kluba napravili su ono što ženski sport na ovim prostorima ne pamti. Svoje prvo organizovano navijanje priredili su u polufinalnoj seriji seniorske ŽKLS kada su ’’Žućkove naslednice’’ gostovale ekipi O21 u Novom Sadu. Skoro stotinu navijača ovog kluba napravili su spektakularnu atmosferu u dvorani na Petrovaradinu. Zastave, bubnjevi, himna, transparenti... baš kao na jednoj fudbalskoj utakmici. Domaćini nisu znali šta ih je snašlo, ali teška srca na kraju su ipak priznali – Ljudi, ovo je SPEKTAKULARNO. Nažalost, rezultat za Korać nije bio isti takav, ostao je gorak ukus poraza sa kojim su se navijači otisnuli put Beograda, ali sve to im je izgleda bio sam podstrek da napravo nešto više. E, upravo to nešto više dogodilo se samo par dana kasnije na završnom turniru za kadetsku ligu Srbije. Ovog puta sve je bilo savršeno, a gorak ukus koji je ovo savršenstvo delio od perfekcije, sada je nestao. Kadetkinje Koraća osvojile su šampionat Srbije pošto su i finalnoj utakmici u dvorani ’’Mega fektori’’ posle dosta uzbuđenja, neiszvesnoti i preokreta savladale ekipu Crvene zvezde rezultatom 82:71 i tako ispisale novu istoriju ovog kluba. I kada su svi mislili da ne može bolje, pre nekoliko dana usledilo je ono pravo, usledio je šlag na tortu – završni turnir za juniorke u Srbobranu.

Dva dana kvalifikacija i borbi za finale, a onda utakmica koju su ove devojke dugo čekale. Poslednji meč i kruna uspešne sezone – ŽKK Radivoj Korać – Zvezda. Veliko finale pred prepunom dvoranom u Srbobranu. Atmosfera dotiže vrhunac, sudija podbacuje loptu, naboj nikada veći, a onda su u dvoranu ušli oni – navijači Koraća. E, tek onda je utakmica mogla da počne!

Prolomili su odmah halu svojom dobro pozantom himnom ’’Kada Korać igra to je ludnica’’, i baš tako, počela je ludnica. Pucale su konfete, bubnjevi su odrađivali svoj deo posla, a dlanovi i grla dovedeni su do usijanja. Za to vreme na parketu, napeto!

U vrlo zanimljivoj utakmici, u kojoj su ekipe bile prilično izjednačene, u redovima pobedničkog tima najbolje bile su Jovana Boričić sa 19 poena i devet skokova i Nadežda Nedeljkov sa 12 poena i čak 12 uhvaćenih lopti. U Crvenoj zvezdi istakle su se Marta Vulović sa 19 poena i Nikolina Deurić sa deset poena i 14 skokova. Po rečima mnogih, upravo taj šesti igrač i jezičak na vagi i ovog puta bili su a ko drugi nego navijači Koraća.

foto: Kurir

Ono što takođe treba naglasiti svakako jeste da osim što smo dobili košarkašice za budućnost, Srbija je dobila i trenera za budućnost. Sjajan mladi stručnjak Nenad Marković potvrdio je da mu nema ravnog u radu s mlađim kategorijama sa dve titule u dve generacije u razmaku od samo mesec dana!

Srbija je dobila kvalitetnog trenera i košarkašice, a mi priču koju će zasigurno ući u anale sporta pod obručima i kojoj, verujemo, skoro neće doći kraj!

Kurir sport/Nemanja Ilić

Autor: Nemanja Ilić

Kurir