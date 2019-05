BOLJE ŠTO JE IZABRAO SRBIJU: Selektor Hrvatske nije ljut zbog Nakića (VIDEO)

Iako su se kao opcije pojavljivale selekcije Hrvatske i Španije, mladi košarkaš je odlučio da nastupi za zemlju u kojoj je rođen i odrastao. Sjajnu vest za srpsku košarku na Tviteru je objavio srpski selektor Aleksandar Đorđević.

Sve čestitke, sine....čekamo te🇷🇸🏀💪😏

Congrats, son...we r waiting for u! pic.twitter.com/07n3Jcslas — Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) May 23, 2019

Kao bomba je u susedstvu odjeknula informacija o Nakićevoj odluci, jer su se čelnici Hrvatskog košarkaškog saveza nadali da će uspeti da privole igrača da obuče njihov dres.

- Kada smo razgovarali pre nekoliko dana, bilo mi je donekle jasno da će na kraju izabrati Srbiju, tako da me ovo nije uopšte iznenadilo. Veoma mi je žao, ali ovo je bio očekivan ishod. Probali smo sve što je bilo u našoj moći, ali to nije bilo dovoljno. Šta je tu je, možda je ovako i bolje. Bolje da za Hrvatsku igraju oni koji to žele, nego oni koji su tu iz nekog interesa. Neki cilj se mora postaviti - rekao je Veljko Mršić, selektor Hrvatske.

