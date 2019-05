OTVORENI ČAS STRATEGA KOŠARKAŠA PARTIZANA Andrea Trinkijeri otkrio: Zbog košarke sa ocem nisam pričao 6 godina! (KURIR TV)

Zaljubio sam se kao tele u košarku - glasila je jedna od uvodnih rečenica Andree Trinkijerija s kojim se obratio studentima na Otvorenom času. Trener Partizana bio je gost Fakulteta za sport i u jednočasovnom razgvoru sa budućim akademskim građanima izneo je brojna zanimljiva razmišljanja na razne životne teme.



Umesto na Harvadru, gde ga je želela da vidi porodica, tada 18-godišnji Andrea završio je kao trener na klupi italijanskog šestoligaša. Tata, koji je i sam završio Harvard, nije se lako pomirio s tim odlukom.

- Ćale to nije prihvatio, pa nismo pričali 5-6 godina. Samo protokolarno, Srećan Božić i to je to. Kada sam video da od mene nema ništa na terenu, kao igrača, razmišljao sam koji je način da ostanem u svetu košarke... - počeo je više nego interesantnu priču Trinkijeri.

foto: Spasić Sonja



Bilo je i pozitivnih reakcija.

- Eto, naprimer saigrači su se baš obradovili. Svi su govorili da sam uradio pravi potez. E, sad da li je to zbog toga što su me se otarasili kao lošeg saigrača ili jer su verovali u mene to ne znam ni dan danas. Ni ne želim da znam.



Usledio je osvrt na vreme iz mladosti i ovo danas.

- Nekada ste imali 2-3 osobe koje kada vam kažu nešto, to bez pogovora i bez obzira o čemu se radi automatski prihvatete. Danas? Uf, više vremena je potrebno da poruka stigne do cilja, nego što je bitno šta uopšte i piše u njoj. Ovo je generacija "lajka" i "klika". Imam dvoje dece, znam šta vam pričam.



Teški porazi sastavi su deo karijera, jedan od njih Partizan je doživeo od Lijetuvosa ove sezone. Upitan je bio Trinkijeri šta je prvo uradio kada je ušao posle tog poraza u svlačionicu.

- Tražio sam pištolj (gromoglasan smeh u sali). I onda dođem do pištolja, stavim ga na sto i kaže "dešava se".

foto: Spasić Sonja



Pojasnio je iskusni trener kako se nastavlja dalje posle tih situacija.

- Ta lopta nas je koštala puno, ali sutra je trening, a za tri dana nova utakmica. Igračima kažem dve-tri rečenici posle svake utakmice. Bilo da je poraz ili pobeda. Treba imati standard. Ovo i ovo je bilo dobro, to i to nije. Ti si zaj.bo, idemo dalje, nemoj drugi put.



Jedno zanimljivo razmišljanje Trinkijera ostavljamo za kraj razgovora.

- U životu ni sa ženom nije 50-50. Jedan dan je potrebno jedna osoba da popusti, drugi dan druga. Nekada je i 90-10.

1 / 4 Foto: Spasić Sonja

kurir.rs / Miloš Bjelinić

Kurir