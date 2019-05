DINO RAĐA JE ZBOG ZANOSNE MISICE OSTAVIO ŽENU: Na luksuznoj jahti su izgovorili DA i skočili u more! Posle 13 godina bivša i sadašnja žena su ZAKOPALE RATNE SEKIRE! (FOTO)

BILA JE TO LJUBAV NA PRVI POGLED

Kada su se prvi put sreli, pre više od dve decenije, Dino Rađa je već bio slavan košarkaš, a mlada Viktorija Đonlić Miss Dalmacije i pevačica u usponu.

Čim su se ugledali, u jednom zagrebačkom restoranu, među njima su sevnule varnice.

Dino Rađa i Toni Kukoč su zajedno bili u restoranu, a onda se pojavila zgodna Viki. Bila je to ljubav na prvi pogled. Kada se na leto vratio u Split, odmah su uplovili u romansu.

foto: Instagram

Venčali su se 2001. godine na 20 metara dugoj jahti, koja je bila usidrena kod Korčule. Venčani kum bio je poznati pevač Petar Grašo. U jednom intervjuu za "Story" Dino je izjavio da njegova Viktorija nije nosila klasičnu venčanicu.

"Meni je bila prelepa u beloj haljini. Venčanje je bilo normalno, samo smo posle ceremonije skočili u more", otkrio je Dino.

Viktorijina karijera pala je u drugi plan. Porodica je bila na prvom mestu. 2003. godine su postali ponosni roditelji sina Roka, a 2008. na svet je stigao i Niko.

Rađa sa bivšom suprugom Željanom i sinom foto: Facebook/Dino Rađa

Rađa je iz prvog braka sa suprugom Željanom, bivšom košarkašicom, ima sina Duju. Dino je navodno napustio Željanu dok je Duje još bio u pelenama i to upravo zbog Viktorije. Viktorija je odmah prihvatila Duju, dok je Željana bila suzdržana jer je verovala da joj je Viki razorila brak i porodicu.

Nakon 13 godina uspele su da uspostave komunikaciju. Kada je 2010. godine Dino primljen u Kuću slavnih u Splitu, na Gripama su se okupili sinov Duje, Roko, Niko, kao i Željana i Viktorija. Bivša i sadašnja supruga su najnormalnije pričale i družile se na svečanosti.

foto: Facebook/Dino Rađa

foto: Facebook/Dino Rađa

Dino i Viki naredne godine slave 25 godina ljubavi i čini se da im ništa ne može stati na put.

foto: Instagram

"Poklopili smo se, iako smo totalno različite osobe. Mi smo jing i jang, ali stvar je u tome da među nama ima dosta razumevanja i tolerancije. To zvuči kao loskula, međutim, bitno je da ne radiš nekom ono što ne želiš da tebi neko radi. Kada dve glave koje žive zajedno tako razmišljaju, onda je to dobitna kombinacija. Niko nikoga ne davi, poverenje i ljubav vladaju, a to je najvažinje. Imala sam sreću - i on i ja. Rođena sam 1977. godine, imala sam 19 ili 20 godina kada smo se upoznali. Ceo život sam sa njim, više sam sa njim nego bez njega" rekla je u jednom intervjuu za hrvatske medije Viktorija.

41-godišnja Viktorija danas nastupa u popularnom TV šou "Ples sa zvezdama", a Dino joj je velika porška.

