ĆAKIĆ PRED NBA DRAFT: Spremni smo za finale sezone

Mesto održavanja NBA drafta će i ove godine biti Barklej centar u Bruklinu, a Goran Ćakić će biti predstavnik Mege na ovoj smotri najjače lige na svetu, na kojoj je Mega od 2014. godine imala ukupno 9 izabranih košarkaša, po tri igrača u tri navrata (Jokić, Micić i Dangubić 2014. godine, Luvavu, Zubac i Zagorac 2016. godine i Čančar, Jaramaz i Kaba 2017. godine), po čemu je Mega apsolutni rekorder među klubovima izvan američkog kontinenta.



Na ovogodišnjem NBA draftu Mega Bemax će imati nekoliko kandidata. Pre svega tu je Goga Bitadze, ovogodišnji MVP ABA lige i Superlige, kao i osvajač priznanja Evrolige „Zvezda u usponu“, za koga su prognoze da bi trebalo da bude izabran u prvoj rundi, kao i Adam Mokoka, za koga specijalistički sajtovi i NBA analitičari prognoziraju da će biti izabran u drugoj rundi. Takođe, Luka Ašćerić je kao izlazno godište (1997.) automatski prijavljen za ovogodišnji draft.



Pred put u Njujork, generalni menadžer Mega Bemaxa Goran Ćakić je istakao da veruje da će predstojeći NBA draft biti još jedna potvrda da je Mega najbolja sredina za razvoj mladih košarkaša na teritoriji Evrope:



– Kao i prethodnih godina, sa velikim nestrpljenjem iščekujemo NBA draft koji za nas predstavlja finale sezone. Mnogo je rada uloženo u klubu, počevši od samih igrača i stručnog štaba, preko uprave i menadžmenta, kako bismo došli do sadašnje pozicije koju Mega ima, a to je da je najbolji klub za razvitak mladih igrača koji imaju ambiciju da zaigraju u NBA. Počelo je sa igračima iz Srbije 2014. godine kada je među košarkašima Mege na NBA draftu izabran Nikola Jokić, koji je nakon pet godina proglašen za najboljeg centra NBA lige. U međuvremenu su u klub pristizali i igrači iz različitih država, koji su posle vremena provedenog u Megi takođe pronalazili put do NBA drafta i najjače lige na svetu, rekao je Ćakić i nastavio:



– Verujem da ćemo i na predstojećem draftu nastaviti pozitivan trend i da će se sledeće sezone povećati broj igrača koji su direktno iz Mege obukli dres nekog od NBA timova. Mega kao klub svake godine nastavlja da raste, uslovi za rad i napredak igrača se konstantno podižu, a tokom godine nam pristižu molbe od košarkaških radnika širom sveta sa željom da se upoznaju sa sistemom i načinom rada u Megi. Boravak na NBA draftu će biti iskorišćen i za razgovore i razmenu iskustava sa predstavnicima NBA timova, a sve sa ciljem podizanja nivoa naše organizacije, izjavio je Ćakić.

Kurir sport

Kurir