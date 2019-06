JOKIĆ PLAKAO U SVLAČIONICI: Nikola se slomio zbog ispadanja Denvera iz plej-ofa!

- Jokić je neverovatna osoba. Možda vi to ne znate kao ja koji sam sa njim svaki dan, ali on je skroman i vredan momak. Svaki dan trenira u teretani. On je jedan od retkih košarkasa koji je ove sezone izdržao da odigra sve utakmice, osim jedne sa koje isključen - rekao je Ernangomez.



On je istakao i kakav je uspeh srpski centar napravio u NBA u sezoni u kojoj je Denver igrao polufinale na Zapadu.



- Napravio je korak napred i bio je najbolji centar u NBA, izabran u najbolju petorku, igrao je na Ol staru i vodio Denver do polufinala Zapadne konferencije.



Krilni centar španske selekcije govorio je i tome kako je srpski košrkaš doživeo eliminaciju od Portlanda.



- U utakmici kada smo ispali iz doigravanja, Jokić je meč završio skoro sa 20 skokova. Posle utakmice plakao je u svlačionici i krivio sebe za eliminaciju. To pokazuje koliko on voli košarku i da njegovo najbolje tek dolazi. Nikola je možda najveći talenat koji sam video u svom životu - zaključio je Ernangomez.



Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir