KOŠARKAŠICE SRBIJE UBEDLJIVE: Naša selekcija pregazila Tursku u Vršcu

Srbija je dobro počela utakmicu i već u petom minutu povela sa 11:3, a zatim i 17:4. Turska je teško dolazila do koša Srbije, koja je iz minuta u minut povećavala prednost i koja je na kraju prvog perioda bila 13 poena - 22:9.

Košarkašice Turske su zaigrale bolje u drugoj četvrtini i serijom 10:0 prišle na 27:22, ali su košarkašice Srbije do poluvremena povećale razliku na 37:25.

Posle pet minuta igre u nastavku, izabranice Marine Maljković su napravile velikih plus 21 (50:29), da bi do kraja još "dodale gas" i odličnom igrom stigle do više nego ubedljivog trijumfa.

Kapiten Srbije Jelena Bruks kazala je da prvo poluvreme "nije bilo po planu".

"Na pauzi smo se dogovorile šta je najbolje da odradimo za drugih 20 minuta. Mislim da smo većinu stvari ispravile u drugom poluvremenu i samim tim, ovim rezultatom pokazale da smo mnogo bolje odigrale taj deo igre", rekla je ona.

Bruks je kazala da je njena ekipa iz utakmice u utakmicu sve bolja.

"Da li je to nijansa ili dve, bitno je da smo bolje. Sve ono što radimo na treningu pokušavamo maksimalno da prenesemo na teren i mislim da nam to ide od ruke. Imamo još nekoliko dana do početka prvenstva, još neke stvari treba da ispravimo i da se spremimo za taj 27. jun", kazala je ona.

Sonja Petrović je navela da krajnji rezultat ne prikazuje najrealnije ni Tursku ni samu utakmicu.

"Definitivno se Turska nije baš najbolje snašla, tako da ni mi, automatski, nismo imale priliku da pristupimo utakmici na pravi način i da je iskoristimo za sve što smo htele. Obzirom na to da su nam ovo poslednje prilike da isprobamo neke stvari pred EP, mislim da nas, ipak, čeka veliki posao da vidimo šta je to na šta još možemo da računamo i da se pripremimo na najbolji mogući način za Belorusiju", rekla je Petrović.

Košarkašice Srbije u Vršcu ostaju do 25. juna, kada se sele u Zrenjanin, gde će igrati prvu fazu takmičenja na Evropskom prvenstvu.

Rivali Srbiji u grupi su Belorusija (27. jun), Rusija (28. jun) i Belgija (30. jun).

kurir.rs / Beta

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir