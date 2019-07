ŠANSA GENERACIJE I PRIVILEGIJA KOJU MNOGE LEGENDE NIKAD NISU IMALE Marina Maljković: Moramo pobediti Švedsku, bila Arena puna ili prazna! Ovo je KLJUČNA stvar (VIDEO)

Selektorka Marina Maljković je dan pre meča izašla pred novinare i i istakla da je ekipa dobro iskoristila činjenicu da kao pobednik D grupe nije igrala baraž, već je imala tri slobodna dana, jer je poslednju utakmicu odigrala u nedeklju protiv Belgije.



„Jesmo odmorile, naravno! Iskoristile smo ovo vreme da se devojke potpuno oporave. Ali pored oporavka, odradile smo jake treninge i u utorak i u sredu. Iskreno, oseća se malo i nervora, ali jedva čekamo da počne. Iščekivanje je u životu teško, svi znamo. Ali dobro je, sutra još trening na dan utakmice i da osetimo i mi tu Arenu”, kazala je Maljkovićeva.

Na pitanje kako njoj i njenim igračicama deluje najveća dvorana na Balkanu, selektorka je istakla:

„Dovoljno smo već iskusne da osim punog srca, nemamo neki drugi osećaj. Što se tiče iskustva, ja radim u Kini, a za tamošnje dvorane, Arena je mala. Šalim se malo, ali i ne. Nismo impresionirane veličinom hale, koliko smo neizmerno srećne što smo tu i što ćemo imati priliku da igramo u četvrtak.”

Selektorka je upitana da li će protiv Švedske energija i voljni momenat biti dovoljni za trijumf?

„To je ključ i to se nikad se neće promeniti. To je nešto što ti treba za četvrtfinale. Setite se pred Belorusiju šta sam rekla, mi moramo da budemo ekipa sa najvećim voljnim momentom da bismo uspeli da nadomestimo naše probleme. E sad četvrtfinale je, pred Belgiju sam rekla da moramo biti bolji nego protiv Rusije, vi ste pitali može li bolje? Videli ste da u prvom poluvremenu kada nismo bili dobri, da je bila drama, ali u drugom kada smo krenuli sa tom fanatičnom borbom i voljom, onda smo rešile stvari u svoju korist.

Na pitanje da li ih ambijent plaši ili impresionira, Maljkovićeva je dodatno objasnila:

„Ne, jednostavno, ne plašimo se. Nalaziš se u ovakvoj životnoj situaciji sad i ko zna kad... Sada da razmišljamo o tome da li će da bude prazna ili puna Arena, nema izgovora. Znate već moju devizu - nema izgovora za bilo šta. I kada su bili problemi pred početak EP, htela sam da razmišljam o pozitivnim stvarima. U Zrenjaninu smo naučile, hajde da završimo sa tim da smo naučile sve tamo. Bilo je teško u prvoj utakmici, nije bilo navijanje možda kakvo smo očekivale za prvi meč i koje nam je bilo potrebno. Posle je bilo sjajno i na drugoj i na trećoj utakmici, i to nam svakako mnogo pomaže. Treba samo pozitivno da razmišljamo, šta ako bude puna Arena? Hajde da okrenemo to u pozitivnom pravcu i da budemo zahvalne kao generacija što imamo priliku da igramo u takvom ambijentu. Ne zaboravite, biće mnoge legende u Areni koje nikada nisu imale sličnu priliku. Zato ne smemo da to gledamo kao neki minus, već kao ogroman plus. Moramo da dobijemo tu utakmicu, to je to, idemo.

Kao najvažniju poruku svojim izabranicama, selektorka je poručila:

„Šveđanke su tim koji se bije od prvog do poslednjeg minuta. Igraju košarku 40 minuta. Mi ćemo morati, to je stavka broj jedan koju sam tražila od ekipe u pripremi ove utakmice, da naučimo kada je zagrevanje u košarci. Izgleda da nismo naučili kada je zagrevanje, a ono se dešava od 20 sati do 20.30. I onda u 20.30 počinje utakmice koja traje 40 minuta, a ne da u 20.30 kreće zagrevanje. To je najvažnija poruka za moje košarkašice pred četvrtfinale”, zaključila je Maljkovićeva.

