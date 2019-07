MARINA MALJKOVIĆ UPLAŠILA SRBIJU: Evo šta je selektorka rekla o povredi Ane Dabović (KURIR TV)

"Lavice" su deklasirale Švedsku u četvrtfinalu Evrobasketa 87:49 i u subotu u 20.30 ih očekuje polufinale sa aktuelnim šampionkama.

"Imali smo bolje procente, ali samo 16 skokova u napadu. Možemo da pojačamo broj osvojenih lopti. To je samo na prvi pogled. Treba da zadržimo ovo razmišljanje da se utakmica igra 40 minuta inače nemamo šta da tražimo protiv moćne ekipe Španije. Treba nam više ukoliko želimo da pobedimo Španiju", počela je Marina Maljković



Na pitanje čime je najzadovoljnija, odgovorila je:



"S obzirom na to koliko me mučilo u prethodnim utakmicama, iako sam naravno bila zadovoljna pobedama, najzadovoljnija sam time što su devojke igrale 40 minuta. Nije samo to. Ispala je ova utakmica lagana, zato što smo igrali 40 minuta, ali i u glavama smo sve odradili kako treba".

Milina je bila gledati naše košarkašice kako su požrtvovane i kada vode 40 razlike.



"To je suština. Mi od toga ne možemo da odustanemo. Ako ne padaju dole i ne skaču u vazduh, onda to nismo mi. To je naš identinet".



Ana Dabović je zaradila povredu leve šake.



"Otišla je na snimanje. Ne deluje sjajno, ali da ne pričam unapred", zabrinula je Marina Maljković sve u Srbiji.

Košarkašica Saša Čađo je o prvom nastupu u "Areni" rekla:

"Raduje me velika podrška. Atmosfera je bila divna. Nema opuštanja, fokus je na sledećoj utakmici".

