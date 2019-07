LAVICE SIJAJU OD SREĆE: Ovo je 40 minuta prave Srbije! A sad da prvi put pobedimo Španiju (KURIR TV)

"Ovo je ono za šta smo trenirale od 1. maja. Ovo je 40 minuta prave Srbije, 40 minuta srca na terenu. Koliko god da rezultat pokazuje da je to bila lagana utakmica, ja sama znam da nije bilo lagano. Stvarno smo kidale od prvog do poslednjeg minuta, to je traženo od nas, tako smo se dogovorile", rekla je Jelena Bruks novinarima u Beogradskoj areni.

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je večeras u Beogradskoj areni u četvrtfinalu deklasirala Švedsku sa 87:49.

Srbija će se za plasman u finale boriti protiv Španije koju nikada do sada nije pobedila.



"To je duga istorija, to traje godinama, nijednom ih nismo pobedile, ni na pripremama, ni na jednom od prvenstava. Mislim da je ovo pravi trenutak da pokušamo, da izadjemo ovako jako, da damo sve od sebe i da, uz pomoć publike, probamo da to ispravimo. Španija je izuzetan tim, znamo protiv koga igramo, daćemo sve od sebe, to je jedino što mogu da obećam", rekla je Bruks.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Starsport)

