JOVIĆ IDE U TRENERE: Srpski reprezentativac diplomirao sa desetkom!

Iako još ne zna u kom klubu će nastaviti karijeru, o čemu je poslednjih dana bilo mnogo spekulacija u medijima, Stefan Jović već sada zna čime će se baviti kada igračku karijeru bude okončao i kada, žargonski rečeno, patike okači o klin.

- Voleo bih da se bavim trenerskim poslom - kaže Jović.

Njegova želja utemeljena je između ostalog i na obrazovanju koje je stekao na Fakultetu za sport Univerziteta "Union - Nikola Tesla". Naime, sjajni plejmejker diplomirao je na studijskom programu Trener u sportu, a za diplomski rad na temu "Savremena košarkaška igra kroz metodologiju učenja brzih napada" dobio je čistu desetku.

- Diplomski rad sam pisao na temu koja mi je bliska i koju dobro poznajem, a to je pik-end-rol, tranziciona igra i napad u tranziciji. Zanimljivo je da mi je Milan Mačvan preporučio da svoje obrazovanje i studije nastavim na Fakultetu za sport na Novom Beogradu, jer je nastavni program u potpunosti

prilagođen aktivnim sporitstima. Bio je u pravu i zahvalan sam mu na tome, a posebno zbog činjenice da sam sticanjem zvanja diplomiranog trenera stekao uslov za dobijanje crvene trenereske licence Košarkaškog saveza Srbije - ističe Jović i potom objašnjava svoje trenerske ambicije:

- Svestan sam koliko je taj posao težak, ali mislim da bih mogao da budem dobar u tome. Prošao sam mnogo toga na terenu, predamnom su još godine igranja i smatram da je to dobra osnova i značajno iskustvo koje bih mogao da prenesem na igrače. Biti trener je neuporedivo teže nego biti igrač. Svaki

trening mora da se pažljivo priprema, o utakmicama i da ne govorim. Takođe, neophodno je da pronađeš pravi pristup svakom od 15 igrača u timu, da budeš i dobar psiholog. Ali, o tom potom.

foto: Promo

O najaktuelnijoj temi koja se tiče imena njegovog novog kluba Jović kaže:

- Ugovor sa Bajernom mi je istekao. Čekam početak priprema sa

reprezentacijom i na to sam maksimalno fokusiran. Za mene je najvažnije da sam zdrav i oran za rad u nacionalnom timu. Oko mog transfera se još ništa ne zna, ali mislim da bi uskoro trebalo da bude sve poznato - ostao je pomalo

zagonetan Jović.

Igrama u Bajernu kao i rezultatima kluba u protekloj sezoni Jović je veoma zadovoljan:

- Za nama su dve najuspešnije godine u istiorjji kluba. Pogotovo smo ove sezone beležili vredne rezultate i pružali zaista kvalitetne partije, a kao posledica svega toga usledilo je i obaranje nekih reokrda. Sa 14 pobeda u Evroligi srušili smo rekord nemačkih klubova po broju rijumfa u najelitnijem evropskom klupskom takmičenju. U plej-ofu domaćeg šampionata smo trijumfovali uz devet pobeda, bez poraza, a u ligaškom delu smo imali samo tri izgubljene utakmice Jedina mrlja je kiks u Kupu, ali to možda i nije toliko iznenađenje ako se zna da smo u tom periodu za samo šest dana odigrali čak četiri utakmice i taj umor je uzeo danak.

Očekivanja nacije pred ovogodišnje Svetsko prvenstvo u Kini su velika. Mnogi Srbiju svrstavaju u grupu favorita za medalju, a Jović ipak spušta loptu na zemlju:

- Mnogo puta sam do sada govorio o tome i ponoviću da stvarno imamo dobar sastav. Možda je ovo i najjača reprezentacija još od one iz Indijanapolisa, bar ja to tako doživljavam. Takođe, imamo sve uslove za dobre pripreme kao i uvek i shodno tome smatram da su nam šanse velike na ovom Svetskom prvenstvu. Međutim, moramo da budemo čvrsto sa obe noge na zemlji i da svi shvatimo da je prva utakmica na šampionatu za nas najvažnija. U Kinu treba da idemo bez pomeznih najava, da se fokusiramo samo na svakog narednog protivnika i da u svakom meču dajemo svoj maksimum bez obzira

da li nas javnost i druge reprezentacije svrstavaju u favorite ili ne - zaključio je Jović.

