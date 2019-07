SREĆA UZ SRBIJU: Košarkaši saznali protivnike u kvalifikacijama za Evrobasket

Košarkaška reprezentacija Srbije će u kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2021. godine igrati u Grupi E sa Finskom, Gruzijom i protiv pobednika pretkvalifikacione grupe u kojoj su Švajcarska, Portugal i Island.

Evropski vicešampion može da bude zadovoljan žrebom, pošto put do završnog turnira ne bi trebalo da bude zahtevan. Gruzija kao jedan od domaćina Evrobasketa biće jedan od rivala Srbije, iz naše grupe će prolaz dalje obezbediti samo dve najbolje plasirane ekipe, uz Gruziju koja će igrati van konkurencije.

Na žrebu su se našle 32 zemlje koje su podeljene u osam grupa po četiri tima. Igraće se po "round robin" sistemu, odnosno svaka ekipa sa svakom, kod kuće i na strani, a po tri najbolja tima iz svake grupe izboriće plasman na Evropsko prvenstvo.

foto: FIBA

Evo i satava ostalih grupa:

Grupa A: Španija, Poljska, Izrael, Slovačka/Kipar/Rumunija

Grupa B: Italija, Rusija, Severna Makedonija, Estonija

Grupa C: Litvanija, Češka, Belgija, Albanija/Belorusija/Danska

Grupa D: Hrvatska, Turska, Holandija, Švedska

Grupa E: Srbija, Finska, Gruzija, Švajcarska/Portugal/Island

Grupa F: Slovenija, Ukrajina, Mađarska, Austrija

Grupa G: Francuska, Nemačka, Crna Gora, Luksemburg/Kosovo/V. Britanija

Grupa H: Grčka, Letonija, Bosna i Hercegovina, Bugarska

Kvalifikacije za Evrobasket biće odigrane u tri "prozora". Prva kvalifikaciona runda trajaće od 17. do 25. februara 2020. godine, sledeća je od 23. novembra do 1. decembra, a poslednja od 15. do 23. februara 2021. godine. Svaki tim će u jednom krugu igrati dve utakmice.

