NOVI IGRAČ MORNARA MILKO BJELICA BEZ DLAKE NA JEZIKU: O novom klubu, Zvezdi, Japanu, ABA ligi...

- Biće mi stvarno čudno kad budem igrao protiv Zvezde, sada ću se zagrevati što se kaže sa druge strane parketa. Ja sam profesionalac, u mojoj glavi znam šta je moj cilj, ali i ekipe. Sigurno će biti drugačije, ali to je život. Što se tiče igrača, prijatelji smo van terena, mnogi niz godina se poznajemo, nastupali smo po raznim klubovima, čak i dosta navijača Zvezde su moji veliki prijatelji, tako da očekujem normalnu atmosferu kada budem igrao protiv mog bivšeg kluba – poručio je Bjelica.

Krilni centar je koji je igrao u najjačim ligama Evrope (Španija, Turska, Nemačka, Litvanija) zadovoljan je što se vratio u ABA ligu, koju smatra da se po kvalitetu kotira na trećem mestu na Starom kontinentu.

- Evroliga je bez premca, ali što se tiče nacionalnih šampionata, ABA liga je po mom mišljenju na trećem mestu, odmah iza španske i turske. Igrači su odlični, velika je i gledanost, tako da mi je drago što ću ponovo igrati jako takmičenje kao što je ABA liga.

Nepuna dva mjeseca nakon što je sa Tojota Alverkom osvojio šampionat Japana, Milko Bjelica (207cm, 35 god) stiže u Bar i zadužuje dres Mornara! Dugogodišnji reprezentativac Crne Gore je ove sezone u japanskoj ligi bilježio prosječno 13,05 poena i imao četiri skoka po utakmici. pic.twitter.com/Hdl39iz3qz — KK Mornar Bar (@MornarBar) June 22, 2019

Milko Bjelica se odlučio za Mornar, pošto braća Pavićević koji vode klub iz Bara već nekoliko godina žele da ga angažuju.

- Ovo je treća sezona gde me Đorđe i Mihailo Pavićević zovu da dođem u Mornar. Smatraju da je njima potreban igrač kakav sam ja, a pritom imam i crnogorski pasoš. Prihvatio sam ponudu, želeo sam da se vratim, vezao sam se dve godine, vidim da klub ima velike ambicije. Želimo da budemo prijatno iznenađenje u ABA ligi, i pokušamo da osvojimo prvnestvo Crne Gore.

Bivši košarkaš Zvezde ističe da ce ABA liga po kvalitetu biti najjača u poslednjih deset godina.

- ABA liga bi ove sezona mogla biti mnogo jača nego prethodnih sezona, angažovani su kvalitetni igrači koji su nastupali u raznim evropskim takmičenjima. Zvezda je dovela odlične igrače, iskusni evroligaši, dugo igraju u jakim klubovima. Partizan se pojačava. Budućnost se sigurno napraviti dobru ekipu, ne možda kao prethodne kad su igrali Evroligu, ali u svakom slučaju u borbi za najviši plasman. Cedevita i Olimpija su se fuzionisali, ozbiljno se pojačavaju, kad na to dodam i Mornar, to je već pet ekipa koje mogu da konkurišu za visok plasam. I ostale ekipe dovode dobre igrače, Mega forsira mlade koji igraju punom snagom, Igokea je angažovala odličnog trenera Aleksandra Trifunovića, tako da očekujem da ova sezona bude dosta interesantna, moje mišljenje da će biti najjača u poslednjih deset godina.

Bivši reprezentativac Crne Gore smatra da je regionalna liga odlična baza za mlade košarke.

- Mladi igrači imaju veliki motiv da igraju ovo takmičenje, jer ih gledaju najjveći evropski i NBA klubovi. To je odlična pozicija za mlade, napraviš dobru sezonu i već možeš da odeš u jake ekipe. Pritom ova liga je odlična što ima dosta kvalitetnih utakmica i mladi košarkaški mogu ovde odlično da se razvijaju.

Milko je prošle sezone nastupao u Japanu i kako sam kaže to je totalno drugačiji život od ostalog dela sveta.

- Nisam imao iskustva sa tim delom sveta. U Japanu je totalno drugačije nego što je slučaj u Evropi i kod nas. Najdalje što sam bio u Aziji to je bio azijski deo Istanbula. U početku sam bio šokiran svim stvarima, od toga koliko ima ljudi na tako malom prostoru, ogromna promena, sudaraju se ljudi, svi su u nekoj poslovnoj žurbi. To mi je prvi utisak, onda kultura života, i trebalo mi je neki određeni period da se naviknem, dosta sam putovao, i mislio sam da ne mogu više neke stvari da me iznenade, ali Japan je nešto sasvim drugo. Dosta žive individualno, nema toliko druženja.

Košarkaš Mornara priznao je da već polako razmišlja čime će baviti kad završi košarkašku karijeru.

- Sad sam počeo vec intenzivno da razmišljam i o tome šta raditi posle profesionalne karijere. Košarkaška karijera bukvalno je proletela. Potpisao sam dve godine za Mornar i sigurno ću ih izgurati, a posle ne znam šta će biti. Važno je koliko me i telo bude služilo. Trenutno se osećam odlično, i siguran sam da mogu da odigram i dalje na najvišem nivou. Posle toga verovatno ću ostati u košarci, i to je nešto što najbolje znam, volim, uživam, videću koje opcije se pojave, a da budem iskren i trenerski posao mi nije stran, tako da ćemo videti. Ali trenutno sam fokusiran na Mornar i da se što bolje spremimo za predstojeću sezonu - kazao je Bjelica.

