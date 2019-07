AMERIKANAC POJAČAO CRNO-BELE: Kori Valden novi igrač Partizana (FOTO)

Novo pojačanje: @tcwaldo ! ◼◻ Kori Valden, američki košarkaš koji igra na pozicijama plejmejkera i beka, novo je pojačanje Partizana NIS. U protekle dve sezone, 188 centimetara visoki Valden je branio boje izraelskog tima Hapoel Holon, u čijem dresu je ove godine stigao do priznanja za najkorisnijeg igrača šampionata te zemlje. Na 35 utakmica u izraelskoj ligi, Valden je prosečno postizao 18,4 poena uz 5 asistencija i 3,6 skokova. Pre dolaska u Izrael, Valden je jednu sezonu proveo u Ostendeu, sa kojim je 2017. godine osvojio prvenstvo i kup Belgije. Godinu dana ranije, Valden je igrao u NBA G ligi za razvojni tim Boston Seltiksa, a nastupao je i za čuvene Seltikse u NBA Letnjoj ligi 2015. i 2016. godine. Tokom koledž karijere, Kori Valden je igrao za Stetson i Istern Kentaki u čijem dresu je tokom seniorske sezone beležio 18,6 poena, 4 skoka i 3,8 asistencija po meču. #KKPartizan #ABALiga #7DaysEuroCup

