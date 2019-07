Hvala @crvenazvezdakk , svim navijačima, saigračima, upravi i ljudima koji rade u klubu na nezaboravnoj i trofejnoj sezoni. Bila mi je velika čast i zadovoljstvo da nosim crveno beli dres! Radujem se prilici da igram za @pbc_astana u @vtb_league , kao i šansi da pokažem šta mogu, kako bih se jednog dana vratio u Zvezdu na velika vrata i u najboljem izadnju 🔴⚪️

A post shared by Dušan Ristić (@dusanristic14) on Jul 26, 2019 at 7:56am PDT