ZVEZDAŠI, OVO STE DUGO ČEKALI! Otkriveno kada se Ognjen Kuzmić vraća na parket!

Tom prilikom centar crveno-belih zadobio je teške povrede glave i grudnog koša i zbog toga je helikopterom prebačen na Klinički centar u Beogradu.

Sada je situacija mnogo bolja, a Informer saznaje da će se Kuzmić vratiti na teren već na početku naredne godine.

– Ognjenov oporavak ide mnogo bolje nego što je iko očekivao. On je samo deset dana posle nesreće izašao iz bolnice i šetao gradom, što je zaista neverovatno. Ako tako nastavi, postoje velike šanse da se vrati na teren do početka drugog dela sezone. Naravno, ukoliko ne bude nekih komplikacija u narednom periodu – kaže izvor blizak klubu s Malog Kalemegdana.

Ipak, portparol kluba Igor Vujičin kaže da je njegov povratak na teren trenutno u drugom planu.

– On se dobro oporavlja i u stalnom je kontaktu sa lekarima. Redovno ide na kontrole i sve ide nabolje. Što se tiče povratka na teren, zasad niko ne može precizno da kaže kad će se to dogoditi. Ipak se radi o povredama glave i grudnog koša, a to nije nimalo naivno. Teško je u takvoj situaciji davati nekakve prognoze.

– Naš košarkaš se nalazi kod kuće sa porodicom, a za dalje ćemo videti. Potrebno je vreme da se čovek posle ovakvih povreda vrati normalnom životu. Sve ostalo će zavisiti od odluka lekara– zaključuje Vujičin.

