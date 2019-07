SVETISLAV PEŠIĆ JASAN: Zvezdaši, ne plačite za Teom!

Legendarni košarkaški trener Svetislav Pešić ocenio je da je priča o dolasku Miloša Teodosića u Crvenu zvezdu od početka bila nerealna i da zvezdaši ne treba da budu razočarani.

Teodosić spada u red najboljih plejmejkera Evrope, pa njegove usluge mogu da plate samo najbogatiji. Virtus je očigledno obezbedio budžet koji mu dozvoljava da realizuje Zvezdine „vlažne snove“.

- Isto tako, kada sam trenirao Bajern, pitali su me da li će da se vrati Dirk Novicki. Tako i u Zvezdi padaju u nesvest što ne dolazi Teodosić, a to nije realno. Nije realno ni da Pešić bude trener Zvezde, ali voleo sam da se vratim u Srbiju. To mi je predstavljalo eliksir da posle toliko godina u inostranstvu pričam na svom jeziku, ali to ne znači da će svi naši vrhunski igrači koji igraju u najboljim klubovima da se vrate - kazao je Pešić za Arenu sport.

foto: Profimedia

Popularni Kari je ispričao nedavnu anegdotu koja je vezana za njegov boravak na klupi Barselone.

- Bio sam na ulici u Barseloni i vidim da telefon zvoni i na njemu piše „Gasol“. Poznato je koliko sam blizak sa Markom Gasolom, pa se javim, a ono se javi Pau Gasol. U tom trenutku shvatim da poslednji saznajem da dolazi kod nas, pa očekujem da me zato zove. On me pita: „Kouč, šta ima, kako si, gde si?“, priča mi da je imao operacije... Pitao sam ga odakle me zove, a on mi kaže: „Iz Milvokija.“ Posle toga mi saopšti: „Zovem te jer imam u poslednjoj nedelji juna kamp u Barseloni, pa da li bi mogao da dođeš na jedan dan?“ Odgovorim mu da ću doći i tako se nastavila ta priča.

- Kažem mu za kraj: „Znači, ne dolaziš kod nas?“ A on mi kaže: „Ma jok...“ I, eto, to je istina o tome - dodao je Pešić kroz smeh.

(Predrag Gajić / Foto:Profimedia)

Kurir