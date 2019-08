OTELI SU NAM DRŽAVU, PISMO, CRKVU, DETE IM NE DAM Otac mladog košarkaša Andrije Vukovća ekskluzivno za Kurir: Ja sam ga zadojio srpstvom, neću da ga truju Dukljani

Na početku razgovora pitamo, gde je zapravo problem?

- Problem je što Košarkaški savez Crne Gore ne želi da izda potvrdu da Andrija nije igra oza kadetsku reprezentaciju te zemlje.Umesto da to urade, oni su nastavili da šalju pozive za pionirsku i kasdetsku selekciju. Mi smo to odbijali, kao što nismo prihvatili ni državnu stipendiju, koja im je bila jedan od aduta. Sve smo to odbili jer je Andrija odlučio, a ja želim da ispoštujem tu njegovu odluku - kaže Vladimir.

foto: Privatna arhiva

Kada ste odluku sina saopštili ljudima u KS Crne Gore?

- Ima više od pola godine. I nismo to uradili samo Andrija i ja kao njegov otac. O odluci koju smo doneli obavestio ih je i Košarkaški savez Srbije. Iz Beograda je stigao zahtev da se Andriji izda potrebna dokumentacija. Onda su krenule priče da im Srbija otima decu? Andrija nije njihovo dete. Moje je! A meni je važno da ispoštujem njegovu odluku. To ću uraditi i spreman sam na sve, posebno što sam ljudima iz KSCG poručio da smo ih kao porodica prezreli!

Da se razumemo. Ja nisam hteo nikoga da lažem. Da pričam da smo na putu, a da dete trenira sa reprezentacijom Srbije. Nismo mi kriminalci. Rekli smo im na vrerme, baš zato što je odluka zahtevala određene poteze.

foto: Privatna arhiva

Šta sada?

- Videćemo, oni su poručili da su spremni na borbu. I mi smo, jer se radi o sreći našeg deteta. Koje je rođeno u srpskoj porodici i koje sam ja zajedno sa njegovom majkom zadojio srpstvom. Ne dam da ga truju, Dukljani! Nama Srbina iz Crne Gore prvo su oteli državu, pa pismo, otimaju crkvu! Sad hoće i decu! E ne dam! Moje dete će igrati za Srbiju jer to želi! Po cenu da pauzira, dok se problemi ne reše neće više igrati za Crnu Goru niti ići na treninge Budućnosti. A oni nama kao porodici ne mogu ništa. Ratom koji vodr protiv Andrije samo su nam pokazali da smo doneli pravu odluku.

foto: Privatna arhiva

Kurir sport / Nenad Kiš

