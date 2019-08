POKAŽIMO DA SMO ZEMLJA KOŠARKE: Reprezentativci Srbije vas pozivaju da dođete u Arenu i podržite ih u meču sa Litvanijom

Srbija jeste zemlja košarke! Država u kojoj svako dete koje trenira ovaj sport zna ko su Kićanović, Dalipagić, Slavnić, Danilović, Divac, Bodiroga, Tomašević...

Zemlja u kojoj je košarkaška lopta jedan od najdražih poklona u detinjstvu, gde igrači šire prave vrednosti prema omladini, daju pozitivan primer svojim ponašanjem, bilo na terenu ili u privatnom životu... Srbija je država u kojoj reprezentacija ujedinjuje crveno-bele i crno-bele. U kojoj se ustane na pominjanje imena Saše Đorđevića. U kojoj se sa generacije na generaciju prenosi ljubav prema ovom sportu i prema nacionalnom timu.

Sve ovo potrebno je dokazivati iznova, da ne bi postalo slovo na ekranu kompjutera. Prilika za potvrdu je i 10. avgust, kada Srbija u beogradskoj “Štark areni” igra protiv Litvanije, u utakmici u kojoj će publika moći da na delu vidi naš "drim tim" i isprati ih na Svetsko prvenstvo u Kinu. Ali, još važnije, svako ko kupi ulaznicu i dođe u Arenu biće značajan deo dobrotvorne akcije Košarkaškog saveza Srbije i UNICEF, za izgradnju inkluzivnih igrališta i obezbeđivanje lepšeg detinjstva za decu sa smetnjama u razvoju.

- Nema bolje prilike za jedinstvo od toga da svi budemo zajedno u akciji za našu decu. Dobrotvorne aktivnosti su utkane u svaku poru na dresu nacionalnog tima, igrači to nose u sebi, a to je naša potreba, obaveza i odgovornost, kao i poštovanje tradicije koju su postavile starije generacije. Mi se trudimo da sve to oplemenimo nekim našim kvalitetima i vrednostima i želimo da ovakve akcije nastavimo i u budućnosti, na radost dece, zbog kojih sve i radimo – rekao je Dejan Tomašević.

Selektor nacionalnog tima Aleksandar Đorđević veruje da će se publika odazvati u velikom broju za utakmicu sa Litvanijom.

- Očekujem da svi koji dođu shvate da su učinili jedno dobro delo. Želim da im se unapred zahvalim za podršku koju nam daju svih ovih godina. Kada god smo kročili u Arenu bilo je toliko pozitivne energije, toliko dece, porodica, vedrih lica… To je neka neraskidiva veza između reprezentacije i naroda – ističe Đorđević.

- Koliko god da je vrhunski sport vezan za rezultat, za donošenje medalja, mislim da su svi ovi momci u neku ruku sportski uzori deci i to je nešto najsnažnije što možemo da prenesemo mlađim generacijama. Deca se ugledaju na Teodosića, Mačvana, Bogdana, Bjelicu, sve naše igrače, što to je jako dobro. Onda je na njima odgovornost da prave što manje grešaka u javnim nastupima, u razgovorima, da shvate šta tražimo od njih, kako možemo da pomognemo da zaštitimo prava dece, da utičemo na njihov razvoj, da ih vaspitavamo u pravom smeru i prenosimo prave vrednosti – dodaje naš selektor.

Marko Simonović, jedan od najiskusnijih košarkaša u reprezentaciji, dobro zna koliko je važno pomagati najmlađima, pogotovo od momenta kada je postao otac.

- Deca su najčistija i najiskrenija bića, ona su nešto najvažnije... Ta ljubav koju deca pokazuju prema drugima je nešto nemerljivo, ona ne znaju za materijalne vrednosti, znaju samo za iskrenu i čistu ljubav. Apsolutno se radujem utakmici i nadam se da će ljubitelji košarke doći u velikom broju, da svi pomognemo koliko možemo… – ispričao je Simonović.

Značaj košarkaške reprezentacije za društvo u Srbiji je izuzetan, a svaka generacija se trudi da, pored vrhunskih rezultata, ostavi u nasledstvo i druge vrednosti.

- Na nas su to prenosile generacije Đorđevića, Danilovića, posle Gurovića, Bodiroge, a nadam se da ćemo tako i mi da prenesemo taj kult nacionalnog tima i ponašanje, stav, poštovanje, odnos prema reprezentaciji, ali i prema svim ljudima. Nadam se da ćemo pozitivno da utičemo na mlade ljude – reklo je krilo našeg tima.

Stefan Birčević ističe sjajnu atmosferu u reprezentaciji i navodi to kao snagu Srbije.

- Voleo bih da nas pamte po tome da smo na najbolji mogući način predstavljali svoju zemlju, po sjajnom timskom duhu na terenu i van terena, po našoj slozi, a naravno i po medaljama. Baš kao što ja pamtim 2002. godinu i Indijanapolis, kada smo ostvarili možda i najveći uspeh u novije doba, a što me je inspirisalo da se jednog dana domognem dresa nacionalnog tima. Što se utakmice protiv Litvanije tiče, očekujem da se publika odazove u velikom broju, jer mislim da zaslužujemo punu dvoranu… – zaključuje Birčević.

