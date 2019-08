ZNAM TEA, ON BI IGRAO I POVREĐEN Nenad Krstić o temi koja muči Srbiju: Vidim da su ga mnogi otpisali, ali ne bih ja tek tako to radio (FOTO)

Ne bih ja Teodosića prerano otpisivao, a vidim da to sada mnogi rade, kaže za Kurir bivši kapiten Srbije Nenad Krstić, koji je i sam bio u Teovoj koži.



Krstić odlično zna šta znači otići povređen na veliko takmičenje.

- Ne znam kolika je ozbiljnost Teove povrede jer smo se čuli pre nego što je otišao u Bolonju. Vidim da su ga mnogi otpisali, ali ne bih ja tek tako to radio. Olako je otpisan, a nisu urađene detaljne analize - kaže Krstić.

nenad krstić foto: Dado Đilas

Koga nema, bez njega se mora, glasi stara poslovica, ali bez lucidnosti Teodosića Srbija nije ista ekipa.

- Šta on znači ekipi, izlišno je govoriti, njegovo prisustvo je nemerljivo. Reprezentacija je i ranijih godina dokazivala da može da funkcioniše bez vodećih igrača. Uostalom, na Evropskom prvenstvu je jedna lopta odlučila o zlatu. Ako bude potrebno, moraće bez njega. Ne može niko da u potpunosti popuni njegovo mesto, ali svi ostali treba da se potrude da se odsustvo takvog igrača što manje oseti. Ne volim da pričam da neće biti u timu, jer ne znam realno stanje, ali poznajući Teodosića, on će dati sve od sebe da igra makar i povređen.

foto: Starsport©

Odmah na pamet pada Mundobasket u Španiji 2014, kada je Đorđević rizikovao s povređenim Krstićem, a ovaj je zablistao u najvažnijim mečevima i praktično bio najzaslužniji za srebro.

- Pa da, poklapa se priča, slično je. I on i ja smo potpisali ugovore, i ja sam tada bio kapiten. Sve to se kasnije odrazilo na nastavak moje karijere, ali ne bih ništa menjao. Opet bih isto postupio. Znao sam da nisam mogao da pružim maksimum odmah, a mislim da će i Teo to da uradi, ako postoji bilo kakva šansa.



I godine su tu TELO TRPI PRITISAK

Krstić kaže da igranje u rovitom stanju može da ostavi posledice: - Trezveno razmišljajući, sve to ostavlja trag na organizmu, posebno u njegovim godinama. Pitanje je šta je pametno, sve je individualno.

Kurir / Predrag Gajić

Foto: @starsport

Kurir