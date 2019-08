PORAZ UZ TEHNIČKU DVE SEKUNDE PRE KRAJA: Kadeti Srbije bez polufinala Evropskog prvenstva (VIDEO)

Izabranici selektora Saše Nikitovića izgubili su u četvrtfinalnom duelu od selekcije Španije posle produžetka. Srpske kadete od prilike da se bore za jednu od medalje sprečila je blago rečeno čudna sudijska odluka u poslednjim sekundama o kojoj će se dugo pričati: Srbija U16 – Španija U16 71:72 (17:18, 10:17, 17:5, 13:17, 14:15). Reprezentacija Srbije će se u nastavku šampionata boriti za plasman od 5. do 8.mesta, a naredni rival biće joj poražena selekcija iz četvrtfinalnog susreta Rusije i Turske.



Selekcija Španije bolje se snašla na samom početku meča i povela sa 10:4 u četvrtom minutu duela. Srpski kadeti su uspeli da se konsoliduju i preko Matije Belića i Nikole Radovanovića uhvati rezultatski priključak do kraja prve četvrtine – 18:17. Mladim Špancima pripao je i početak druge deonice, jer su ponovo uspeli da se odlepe – 25:18. Srpski reprezentativci su još jednom uspostavili ravnotežu, ali su zbog nekoliko grešaka u završnici prvog poluvremena ponovo bili suočeni za zaostatkom – 35:27.



U prvih pet minuta drugog poluvremena jedine poene postigao je Belić. Mučio se naš tim u napadu, ali je fantastičnom borbenošću i žestokom igrom u odbrani stigao do izjednačenja u 28. minutu – 40:40. Proradio je šut, profunkcionisao napad, što Srbija je serijom 13:0 koristi da konačno dođe u vođstvo na kraju treće četvrtine – 44:40. Nastavio je naš mladi tim u sjajnom ritmu i preko odličnog Belića doša do rekordnog vođstva – 55:48 sredinom poslednje deonioce. Poslednje pone u regularnom delu susreta za Srbiju postigao je Nikola Đurišić na tačno dva minuta pre kraja – 57:53. Španci do izjednačenja i produžetka dolaze osam sekundi pre isteka 40. minuta. U poslednjem našem napadu Đurišić je pokušao da pogodi trojku za pobedu, ali nažalost nije uspeo.



Žestoko borba vodila se i u dodatnih pet minuta. Selekcija Španije je gotovo sve vreme bila u vođstvu, ali je Stefan Stefanović pet sekundi pre kraja uspeo da trojkom izjednači rezultat na 71:71. Posle tajm-auta, se dogodio presudan detalj koji je odlučio protivnika. Marku Markoviću je dosuđena tehnička greška, jer je pokušavao agresivnom odrbanom da oteža rivalu ubacivanje lopte u igru!? Njunjez Garsija je u bukvalno poslednjoj sekundi pogodio slobodno bacanje i doneo pobedu svom timu – 72:71

Cuartos del #FIBAU16Europe



Situación: Empate a 71. Saca España y el colegiado pita técnica por invadir en el saque.



Pocas veces se ve algo así. España, clasificada para semis. pic.twitter.com/QxRsOCjuvU — Aarón Morales (@Aaron_Morales_) August 14, 2019

SRBIJA U16: Đurišić 10, Radovanović 12, Bošković 1, Milijašević 3, Stefanović 9, Marković, Šaranović 1, Petrović, Belić 28, Branković 7, Obradović, Dabović.

