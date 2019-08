ORLIĆI PREGAZILI HRVATSKU: Srbija sedma na Evropskom košarkaškom prvenstvu za kadete

Izabranici selektora Saše Nikitovića u poslednjem meču na šampionatu odigrali su veoma dobro i ubedljivo savladali selekciju Hrvatske. Posle izjednačenog prvog poluvrmeena, srpski kadeti su zigrali furiozno u trećoj četvrtini koju su dobili sa 20 poena razlike i na taj način rešili sve dileme oko konačnog ishoda: Srbija U16 – Hrvatska U16 99:81 (16:23, 26:19, 33:13, 24:26).

Prilično izjednačena borba vodila se na samom početku utakmice. U osmom minutu rezultat je bio 14:14, ali je hrvatski tim serijom 9:2 stekao osetniju prednost – 23:16 na kraju prve četvrtine. U nastavku susreta srpski kadeti su zaigrali daleko bolje u preciznije u napadu. Rezultat takve igre odrazio se na rezultat i vođstvo našeg tima od 36:30 u 17. minutu. Međutim, finiš prvog poluvremena pripao je selekciji Hrvatske koja stiže do izjednačenja – 42:42.

Do pravog ritma reprezentativci Srbije došli su na početku drugog poluvremena. Počeli su da materijalizuju ofanzivne skokove, pogađaju trojke, što im je omogućilo da u 25. minutu dođu do dvocifrenog vođstva – 57:47. Razigrali su se srpski kadeti. Sjajnom Beliću, pridružili su se Branković, Radovanović i Petrović tako da je do kraja treće četvrtine sve bilo rešeno – 75:55. Do završetka susreta nije bilo opuštanja, naš mladi tim odigrao je maksimalno koncentrisano i ostvario ubedljivu pobedu – 99:81.

SRBIJA U16: Đurišić 6, Radovanović 16, Bošković, Milijašević 8, Stefanović, Marković 3, Šaranović, Petrović 10, Belić 34, Branković 14, Obradović, Dabović.

