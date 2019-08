VLADIMIR ŠTIMAC JOŠ JEDNOM POKAZAO KAKAV JE PATRIOTA: Neka umrem, samo da Srbija bude šampion!

Vladimir Štimac je uvek punog srca i do poslednjeg daha igrao za Srbiju. Momak koji se za Saletovog mandata okitio sa tri srebra ovoga puta želi da „orlovi“ postanu šampioni sveta.

A kolika je to želja, govori i krajnje neobična izjava centra koji se na parketu nikad nije štedeo.

Imamo najjači tim

- Treba da pustimo te momke da se sami bore. Bez pritiska medija i javnosti. Zlato? Pa ja bih to najviše voleo. Da mi neko kaže - e, bićemo prvaci sveta, ali da ti rikneš, ja bih rekao, može, nema problema. To zvuči, onako, loše. Ali ja, eto, to toliko volim - rekao je Štimac za Mocartsport.

Čak i ovako oslabljena reprezentacija, bez Teodosića i Milosavljevića, predstavljaće strah i trepet za sve ostale selekcije.

- Ovo je naša najjača ekipa u poslednjih 20 godina. Imam pozitivne misli, znam kako će Sale da napravi sve to. Ali mi imamo i ono što 99% drugih košarkaških zemalja nema. A to je šta? Porodica!

Drugi me ne zanimaju

Ipak izdvaja jednog.

- Jokića jedva čekam da vidim u Kini! Gledao sam ga ove sezone dosta, pratio sve. Takav igrač ne postoji. Na istoj smo poziciji, pa gledaš šta ti imaš, šta on ima. A on ima nešto što niko nema. Ma vanzemaljac. Plejmejker zarobljen u telu centra. Odličan igrač. Očekujem dosta i od Bjelice, Bogdana. Svi će da se podrede kolektivu i reprezentaciji - uveren je Štimac i dodaje:

- Druge reprezentacije me apsolutno, ali uopšte ne zanimaju.

Lična karta VLADIMIR ŠTIMAC Rođen: 25. avgust 1987.

Grad: Beograd

Bračni status: oženjen,

dvoje dece Karijera

Početak: mlađe

kategorije Beovuka

Profi: Žalgiris, Crvena zvezda, Ventspils, Nimburk, Olin, Banvit, Unikaha,

Bajern, Estudijantes, Bešiktaš, Efes, Turk telekom

Dostignuća: tri srebra

sa Srbijom na velikim

takmičenjima, šampion

Srbije, šampion Češke,

kup Turske

O povredama

SALE: RAČUNAM NA TEA I LUČIĆA foto: Starsport Selektor Srbije Aleksandar Đorđević izgubio je pravog „vojnika“ u liku Dragana Milosavljevića. Povrede Teodosića i Lučića takođe su za brigu.

- Imamo još 12 dana do početka prvenstva, u Beogradu su dva igrača na koja računamo. Lučićev oporavak napreduje dobro i očekujemo da će on za pet-šest dana biti spreman da nam se pridruži, a Teodosiću sledi nova magnetna rezonanca i analize, situaciju s njim pratimo iz dana u dan - rekao je Đorđević.

