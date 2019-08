ĐORĐEVIĆ OBJASNIO ZAŠTO JE IMAO SKRAĆENU ROTACIJU PROTIV NOVOG ZELANDA: Selektor Srbije otkrio zašto nisu igrali Bjelica, Bogdanović, Raduljica i Lučić

"Pre svega, dobra i važna pobeda, koncentrisana igra... Znali smo način na koji igra Novi Zeland, oni se nikad ne predaju. To je reprezentacija koja ima najveći ratnički karakter koji dolazi iz njihove kulture i to je ono što najviše cenimo. Možda smo mogli i da završimo utakmicu ranije, dobro smo kontrolisali rezultat... Imali smo skraćenu rotaciju, Bogdanović je osetio mali umor što je sasvim normalno, obzirom na minutažu koju je imao u svim prethodnim utakmicama. Sve je ovo dosta naporno, bez obzira što su utakmice pripremne... S druge strane, neki igrači nisu prošli kroz cele pripreme i osećaju drugu vrstu zamora. To je neka stvar kroz koju idemo i koju pokušavamo da nivelišemo iz dana u dan, da dođemo do jedne optimalne fizičke forme svi zajedno, na istom nivou", rekao je Đorđević posle utakmice u Šenjangu.

Srbija je pobedila Novi Zeland sa 88:78 u pripremnoj utakmici za Svetsko prvenstvo u Kini.

"Dosta sam zadovoljan igrom visokih igrača danas, mislim da su obavili dobar posao. Imali smo dosta izgubljenih lopti, taj broj moramo da spustimo na duplo manji od ovoga danas. Ne treba težiti ka egzibicijama, treba igrati jednostavno, zajedno, maksimalno odgovorno i današnji sastanak je bio usmeren u tom pravcu. Jedna fanatična disciplina u igri mora da nas krasi u svakom momentu. Ne postoje manje važne odluke u igri, manje važnije lopte, manje važnija nesportska ili namerna lična greška, ili izgubljena lopta. Sve je jako važno jer su ovo šampionati koji se rešavaju na jednu loptu", kazao je Đorđević.

Đorđević nije koristio Vladimira Lučića, Nemanju Bjelicu, Bogdana Bogdanovića i Miroslava Raduljicu.

"Bjelica je imao akutnu upalu i nadamo se da će biti fit već sutra ili prekosutra. Lučić ulazi polako u formu i odradio je još jedan dobar trening. Ne verujem da će biti spreman za utakmicu sa Francuskom i ne treba, ali ima vremena, polako hvata ritam uz njegovu veliku želju, sigurno da nam jako fali u rotaciji. Kada je reč o Raduljici bio je njegov red da odmara, kao što je prekjuče bio Marjanovićev, jednostavno koristimo to da imamo jedan intenzitet koji nam je jako potreban", naveo je selektor srpskih košarkaša.

Srbija će poslednju pripremnu utakmicu igrati protiv Francuske, koja je po Đorđevićevom mišljenju jedan od kandiadata za medalju.

"Uz četiri fantastična igrača koji čine okosnicu – De Kolo, Furnije, Batum i Gober, koji je već par godina najbolji odbrambeni NBA igrač i koji nam je pravio velike probleme u Lilu u utakmici za bronzanu medalju. To su vrhunski igrači koji prave razliku. Francuzi ponovo imaju jednu sjajnu atletsku ekipu, ponovo su napravili jednu jako dobru generaciju", kazao je Đorđević.

Utakmica sa Francuskom igra se u utorak.

