UBEDLJIVI CRNO-BELI: Košarkaši Partizana pobedili Darušafaku, Jaramaz i Zagorac najefikasniji

Košarkaši Partizana NIS su večeras odigrali svoju drugu test utakmicu u sklopu priprema za sezonu 2019/20. Nakon trijumfa protiv Sloge u Kraljevu, crno-beli su večeras svladali tursku Darušafaku @darussafakabasketbol sa 81:68 (20:21, 25:8, 20:21, 15:17) u test utakmici zatvorenog tipa. U prvoj deonici, ekipe su bile izjednačene, da bi u drugom kvartalu Parni valjak stekao dvocifrenu prednost, rešivši ovaj period igre sa 25:8 u svoju korist. U prvom delu treće četvrtine, prednost Partizana je iznosila i više od 20 poena, da bi do kraja meča turski tim ipak smanjio razliku na konačnih 81:68. #KKPartizan: Valden 7, Zagorac 10, Jovanović, Pejdž 7, Gordić 7, Parahovski 8, Jaramaz 13, Miletić, Veličković 3, Janković 6, Tomas 8, Pejners 8, Mozli 4 📸 MN Press

