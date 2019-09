LEGENDA REGIONALNE KOŠARKE GORAN JERETIN: Igrao sam u 11 zemalja, ali najlepše mi je bilo u Zvezdi! Žao mi je Srbije zbog neuspeha u Kini!

- To je sjajno takmičenje, smatram da je izuzetno kvalitetno, i to pokazuju iz godine u godinu. Bez dileme ABA liga je među najboljima u Evropi. Odlični timovi, odlične utakmice, sve je na visokom nivou. Najbolje na ovim prostorima, drži pažnju cele sezone. Mislim da regionalnom takmičenju jedino nedostaju dva predstavnika u Evroligi, po sistemu da finalisti nastupaju u najjačem klupskom takmičenju na Starom kontinetu. To bi bio pun pogodak za ABA ligu. Možda bi tada bilo i manje tenzije, ali nije na nama da donosimo odluke, to rade neki drugi - kazao je Jeretin.

Bivši crnogorski košarkaš napravio je paralelu između perioda kad je igrao u ABA ligi i sada.

- Kvalitet je prisutan sve ove godine, to niko ne dovodi u pitanje. Kad sam ja igrao prvi put, tada sam nastupao za Zvezdu, bilo je užarenih utakmica u Beogradu, ali i u svim drugim gardovima na ovom prostorima. Mi smo probijali led, čini mi se da je tada i Makabi igrao. Bilo je kvaliteta, setim se Cibone, Hemofarma, isto je i danas, dosta kvalitetna liga, gledamo odlične utakmice, sjajne timove, možeš samo da uživaš kad pratiš mečeve u regionalnom takmičenju - istakao je Jeretin.

Goran je priznao da je najlepše košarkaške dane proveo u Crvenoj zvezdi, iako je igrao u čak 11 zemalja.

- Da budem iskren, više ni sam ne znam gde sam sve igrao. Promenio sam 11 zemalja, a klubova ni sam ne znam. U Crvenoj zvezdi sam se najviše zadržao, četiri godine, tu mi je bilo najlepše i najbolje sam se osećao, posle toga bio je i Makabi, veliki evropski klub. Bilo je lepo i u Rusiji, Nemačkoj, Kipru, ali eto kad me pitate neka to bude Zvezda. Uživao sam u košarci tokom čitave karijere.

Jeretin smatra da se ove sezone očekuje veoma uzbudljiva ABA lige, jer se mnogo klubova ozbiljno pojačalo.

- Ove sezone biće dosta interesantno i uzbudljivo u ABA ligi, koja kreće Super kupom u Zagrebu. Tamo ćemo već moći da vidimo neke prve odnose snaga. Zvezda je i dalje favorit, ima odlične pojedince, sklopljene u jedan tim. Smatram da će osim u ABA ligi, i u Evroligi imati značajnu ulogu i siguran sam da će Beogradska arena biti puna u svakom meču, što će sigurno značiti dosta igračima na parketu. Dobar prelazni rok napravio je Mornar i njima sve čestitke za dovođenje dobrih igrača. Braća Pavićević su uradili odličan potez, tu je i Partizan, doveli su dobre košarkaše, pa i Cedevita-Olimpija, ali videćemo kako će sve to tamo funkcionisati. Dosta nepoznatih ima što se tice njih.

Crnogorac smatra da regionalno takmičenje, kao najkvalitetnije na ovim prostorima mnogo znači za mlade igrače.

- Odlična liga za mlađe igrače, pogotovo što je formirana ABA liga 2, napravilo se dosta prostora za talente. Ja sam bio u Sutjesci, i znam koliko je tim mladim košarkašima značilo igranje u kontinuitetu. Takođe, smatram da ABA liga 2 dosta pomaže u tome, jer oni koji ne mogu da se dokažu u elitnom takmičenju, mogu da igraju u drugoj ligi koja je izuzetno kvalitetna. Napravljen je dobar sistem za sve klubove, ima dosta takmičarskog značaja, i veoma bitno za igrače i trenere koji ne mogu da budu deo ABA lige 1, da se dokažu ovde što je izuzetno bitno. Ozbiljan nivo - smatra Jeretin.

Jeretin je do ove sezone bio sportski direktor Sutjeske, člana ABA lige 2, ali je odlučio da napusti klub iz Nikšića na kraju prošle sezone.

- Radio sam u Sutjesci, igrali smo i ABA ligu 1, nesrećno ispali u poslednjem kolu. Prošle sezone nastupali smo u ABA 2, po meni je najvažnije da smo ponovo publiku u Nikšiću vratili u dvoranu. Ja više nisam mogao, jer živim sa porodicom u Herceg Novom, i smatram da ne bih mogao na daljinu da radim. Sada sam ovde u Primorskom, krećemo od početka, pokušaćemo da se plasiramo u crnogorsku Superligu, imamo dosta mlad tim i jedino je to način da se prave rezultati.

Košarkaska legenda priznao je da nikad nije imao ambicije da posle karijere uđe u trenerske vode.

- Nuđeno mi je dosta puta, što se kaže plejmekeri su najbolji za taj posao, ali jednostavno nisam nikad imao želju da uđem u te vode. Kroz karijeru sam dosta vodio moju porodicu kroz razne zemlje i klubove, a da ne pričamo kako je onda treneru. Deset puta teže nego biti košarkaš. Hteo sam da ostanem u košarci, i vidim sebe u nekim ulogama koji su vezi više za funkcionisanje, kao što je bio slučaj u Sutjesci, ili da radim sa mladima u nekim kampovima - zaključio je Jeretin.

Žao mi je Srbije Jeretin ističe da mu je žao selekcije Srbije, jer je imala tim koji je mogao daleko da dogura na SP u Kini. -Srbija je pokazala nadmoćnost u grupi, bili su superiorni, a onda se dogodio neočekivani poraz od Španije, isključenje Jokića, morali su veoma brzo da zaborave taj poraz. Ali to je teško, jer ih je već posle dva dana čekala Argentina i četvrfinalni meč, koji je uvek najvažniji na svim takmičenjima. Onda ih je verovatno poremetio i slučaj Vase Micića. Njemu svaka čast, skidam kapu za veliku hrabrost, sve pohvale za to što je uradio, jer je igranje za svoju zemlju stavio ispred porodične tragedije, najbitnije stvari u životu. To je odlika samo velikih ljudi. Žao mi je Srbije, imate mlad tim, i mislim da već treba da se okrene list i da se razmišlja o narednom periodu - istakao je Jeretin.

Crna Gora odlično promovisala svoju zemlju Bivši košarkaš poštuje rezultat Crne Gore u Kini. - Smatram da je Crna Gora ostvarila veliki uspeh samim tim što se plasirala na SP u Kini, ipak je to neki krem svetske košarke. Ostvarili su prvu pobedu na Svetskim prvenstvima, i to je velika promocija za državu, ali i za košarku u Crnoj Gori. Mi smo mala zemlja, i naravno da treba čestitati igračima i stručnom štabu na velikoj borbenosti, iako su imali prilično tešku grupu. Svaka čast, bili su blizu da pobede kvalitetnu Tursku, a najvažnije da su posle toga stigli i do prvog trijumfa, što će im sigurno značiti za naredne reprezentativne akcije - kazao je Jeretin.

