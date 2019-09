ĐORĐEVIĆ ISPRAŠIO ŽOCA: Virtus ubedljivo savladao Fenerbahče u prijateljskom meču (FOTO)

🗣 Le parole di Coach Djordjevic: “Devo fare i complimenti al mio Staff, ha lavorato molto bene durante la mia assenza per i Mondiali. Ho trovato una buona squadra, disponibile, pronta ad aiutarsi sempre l’uno con l’altro. Inoltre, faccio i complimenti ai ragazzi, hanno giocato una buona partita, hanno gestito bene le varie situazioni di gioco. Ovvio, dobbiamo migliorare, siamo solo all’inizio, ma per il momento va bene così”. . Sul mercato: ”La Virtus, come tutte le squadre, è sempre attenta sul mercato, monitoriamo ogni situazione e siamo sempre pronti ad intervenire la dove sia necessario” . . Sul capitano: “Queste squadra deve avere tanti capitani, non uno solo, come abbiamo detto alla presentazione della squadra ai tifosi di mercoledì. Certamente Filippo in questo momento rappresenta la squadra e i suoi compagni, ma ripeto è e deve essere uno dei capitani della Virtus Segafredo”. Welcome back Coach🔥🏀🤩 . . . #TuttoUnAltroSport #LBA #RoadToGreatness #FuocoNelCuore #RoadToGreatness #virtuspride

